Courtois infastidito dalle voci sul Mondiale per Club: “Uno sbaglio credere a quattro utenti su Twitter”

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid è riuscito a battere la Juventus al Mondiale per Club guadagnandosi l'accesso ai quarti dove dovrà vedersela contro il Borussia Dortmund. Le Merengues con il risultato di 1-0 si sono sbarazzati dei bianconeri e ora puntano i tedeschi. Una partita contrassegnata da grandi occasioni quella tra Real e Juventus in cui anche i portieri sono stati protagonisti. Su tutti Michele Di Gregorio ma anche Thibaut Courtois il quale in questo Mondiale per Club è riuscito a subire solo 2 gol tra fase a gironi e ottavi. Lo stesso estremo difensore belga ha parlato al termine della partita spiegando alcune cose.

Courtois ha sentito il dovere di scagliarsi contro coloro i quali in queste settimane stanno criticando il Mondiale per Club. Il portiere del Real Madrid di fatto non è d'accordo con questa considerazione e motiva tutto, come suo solito, senza filtri a DAZN: "Chi di noi conosce il calcio non ha mai dubitato del livello – ha detto a proposito del torneo –. Ovviamente, se credete a quattro utenti di Twitter (oggi X ndr) che pensano che il livello sia pessimo, vi sbagliate di grosso ". Queste le parole di Courtois che va un po' controcorrente rispetto agli altri.

Courtois in azione contro la Juventus.

"Il livello è alto, e questo si vede in ogni partita", ha aggiunto, mentre alcuni continuano a dire che questo torneo è una preseason con un tocco di classe. Courtois evidenzia ancora alcuni aspetti del suo ragionamento: "Chi capisce il calcio sa che le squadre brasiliane sono forti, che l'Al-Hilal è una grande squadra, che il Monterrey poteva facilmente battere il Dortmund e non che le squadre europee siano le migliori".

Le parole di Courtois sul Mondiale per Club

L'estremo difensore del Real Madrid dunque crede molto nel potenziale del Mondiale per Club contrariamente a quanto fatto tempo fa ad esempio con la Nations League scagliandosi contro chi ha pensato di inventare questa competizione. "Penso che alla fine sia così, il livello è alto, e lo dimostra in ogni partita – prosegue il belga in riferimento al livello del Mondiale per Club. – Penso che ci siano molte belle partite, interessanti da guardare, e dobbiamo continuare a lavorare bene per sperare di raggiungere la finale."