Lecce-Napoli dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Lecce-Napoli è l’anticipo della 29ª giornata di Serie A. La partita che si gioca oggi, venerdì 7 aprile, alle ore 19:00 sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Spalletti e Baroni.

Le ultime news sulle formazioni di Lecce–Napoli trasmessa in diretta TV su DAZN.

Lecce–Napoli è uno dei tre anticipi della 29ª giornata di campionato che si giocano oggi, venerdì 7 aprile, considerati gli impegni di Champions League della squadra di Luciano Spalletti. Allo stadio Via del Mare il fischio d'inizio è alle 19:00, la partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN e su Sky (per gli abbonati che hanno attivato il servizio sul canale 214, Zona DAZN).

Perché un orario insolito rispetto agli slot tradizionali? È stato stabilito in base alle esigenze televisive in virtù anche degli impegni dell'Inter a Salerno (ore 17:00) e del Milan in casa contro l'Empoli (ore 21:00).

Gli azzurri arrivano alla sfida con i salentini dopo la batosta tremenda subita in casa contro i rossoneri (0-4). Una sconfitta fragorosa che i partenopei hanno potuto ammortizzare grazie al vantaggio abbastanza largo in classifica sulla Lazio ma ha rallentato la marcia verso la conquista dello scudetto. All'andata la formazione di Marco Baroni mise in grande difficoltà la capolista, bloccandola sul pareggio (1-1) al "Maradona" e proverà a far valere il fattore campo per conquistare punti salvezza soprattutto dopo la sconfitta nel posticipo con l'Empoli.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli. Spalletti deve fare ancora a meno di Osimhen e pensare anche alla gara di Champions col Milan (il 12 aprile si gioca l'andata dei quarti di finale a San Siro), ecco perché opterà per un turnover ragionato e necessario per risparmiare energie in vista della sfida in Europa. Il tecnico azzurro può disporre in attacco anche di Raspadori, che ha recuperato pienamente dall'infortunio muscolare, ma dovrebbe giocare Lozano. Baroni dovrebbe puntare sul tridente formato da Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Partita: Lecce-Napoli

Quando: venerdì 7 aprile 2023

Orario: 19.00

Dove: Stadio Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 29ª giornata

Lecce-Napoli, dove vederla in diretta TV

Dove vedere Lecce-Napoli in TV? La partita sarà trasmessa in diretta (solo per abbonati) su DAZN che sarà visibile su Smart tv compatibili attraverso la app oppure utilizzando altri dispositivi come console PlayStation e XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast. La gara andrà in onda anche su Sky (anche in questo caso solo per utenti registrati) sul canale 214 (a disposizione degli abbonati che hanno attivato il servizio). La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Lecce-Napoli, dove vederla in streaming

Lecce-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN. Non è prevista alcuna trasmissione su Sky attraverso la app di Sky Go. Per assistere al match ci si potrà collegare alla piattaforma utilizzando i consueti dispositivi fissi (il pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Fare punti per avanzare ancora un po' verso il traguardo scudetto e pensare (non troppo) alla Champions. Il Napoli di Luciano Spalletti si presenta alla gara di Lecce con addosso ancora i lividi della scoppola rimediata contro il Milan. Molto probabile che il tecnico faccia cambi importanti in formazione in tutti i reparti. Lecce verso la conferma della squadra che ha in Baschirotto in difesa la sua certezza e cercherà di sorprendere gli azzurri con la velocità di Ceesay in attacco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.