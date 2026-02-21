Serie A
Lecce-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni

L’Inter torna in campo a Lecce dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo: le ultime notizie sulle scelte degli allenatori e dove vedere la partita.
A cura di Ada Cotugno
Dopo meno 72 ore di riposo l'Inter torna in campo a Lecce per la ventiseiesima giornata della Serie A. I nerazzurri sono reduci dalla trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt che li ha sconfitti per 3-1, mettendo a repentaglio il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: il campo difficile e le temperature rigide sono stati un fattore per la squadra di casa che nel suo fortino ha fatto da sempre vittime eccellenti e la squadra di Chivu è solo l'ultima della lista a essere caduta sotto la neve. In campionato la storia è diversa perché il primo posto è sempre più saldo e con una vittoria in Salento il distacco potrebbe allungarsi ulteriormente.

Le ore di riposo sono contate e per forza di cose in campo ci saranno grandi rotazioni, a cominciare dall'attacco dove non ci sarà Lautaro Martinez: l'attaccante si è fatto male proprio in Norvegia, uscendo dal campo tra la grande preoccupazione di tifosi e allenatore che dovrà cercare di trovare la soluzione migliore per uscire indenne da un periodo caotico e cruciale, dove si decidono i destini della Serie A e anche dell'Europa. I nerazzurri dovranno lasciarsi alle spalle la sconfitta e anche le scorie della vittoria contro la Juventus che però hanno aperto una diatriba lunghissima per il gesto antisportivo di Bastoni al momento dell'espulsione di Kalulu.

Dove vedere Lecce-Inter in TV e streaming

Il Lecce ospiterà l'Inter oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su DAZN, accedendo all'app tramite la smart tv e selezionando poi l'evento desiderato. Per lo streaming invece la trasmissione è sempre garantita da DAZN, con la sua app supportata da diversi dispositivi mobili. Inoltre è disponibile anche il sito ufficiale dal quale accendere sul pc: basterà inserire le credenziali del proprio abbonamento per poter guardare la partita.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

Non ci saranno grandi cambiamenti per il Lecce che in attacco si affida a Gandelman, autore del primo gol contro il Cagliari nell'ultima partita. Per quanto riguarda l'Inter invece ci sono diversi ragionamenti da fare perché Chivu dovrà gestire la squadra: Barella e Calhanoglu sono squalificati, a centrocampo potrebbe giocare Frattesi dal 1′ accanto a Mkhitaryan e Sucic. In attacco non ci sarà Lautaro, probabile la coppia formata da Thuram e Pio Esposito.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

