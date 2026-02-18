Lautaro Martinez infortunato: l’attaccante costretto a uscire in Bodo-Inter di Champions League

Piove sul bagnato in casa Inter. La squadra nerazzurra che ha perso 3-1 con il Bodo Glimt nella gara d'andata dei playoff di Champions League rischia di perdere anche il suo miglior attaccante. Nel secondo tempo è uscito dal campo a causa di un infortunio muscolare Lautaro Martinez, che dopo un breve consulto è tornato rapidamente negli spogliatoi. Il campanello d'allarme ha iniziato a suonare. L'inviato di Prime a bordo campo ha detto: "Lautaro provava molto dolore, gli è stato consigliato di rientrare negli spogliatoi per capire la situazione".

Infortunio al polpaccio in Bodo Glimt-Inter

Il campo in sintetico del Bodo Glimt e il freddo polare potrebbero aver fatto un brutto scherzo a Lautaro Martinez, il numero 10 dell'Inter, autore di una prova incolore, in verità come gran parte della squadra, è stato costretto a uscire al 61′ e sostituito da Marcus Thuram. Si toccava il polpaccio il Toro di Bahia Blanca che è andato subito negli spogliatoi. Valutazioni saranno fatte dopo la partita, ma serve una diagnosi certificata e dunque gli esami strumentali per capire l'entità del problema.

Lecce poi il ritorno di Champions per l'Inter

Facile immaginare l'assenza dell'argentino sabato prossimo nella partita con il Lecce, ora la sfida di ritorno con il Bodo Glimt ha un'importanza campale. Il 3-1 è un risultato recuperabile, certo, ma bisogna impegnarsi contro una squadra che ormai è famosa per aver fatto a fettine tante big del calcio europeo, si è qualificata battendo nell'arco di una settimana Manchester City e Atletico Madrid. Il target è chiaro. L'obiettivo sarà quello di averlo al top per il ritorno, in programma martedì 24 febbraio, quando in palio ci sarà il passaggio agli ottavi di finale.