Inter contro il Bodo Glimt su un campo sintetico in condizioni ridicole: il tappeto è deformato

Nella rifinitura di ieri in Norvegia già Cristian Chivu era rimasto sorpreso dalle condizioni del tappeto di gioco sintetico dell'Aspmyra Stadion, impianto casalingo del Bodo/Glimt. Una partita mai banale, quello contro il Bodo, con cui di recente hanno già giocato Roma, Lazio e Juventus. Proprio l'erba sintetica crea sempre grosse preoccupazioni alle squadre avversarie ma in questo caso, visto anche il periodo di gelo a dir poco rigido in cui l'Inter si ritroverà a giocare in Norvegia, le difficoltà possono aumentare.

Non tanto per la presenza di neve sul manto erboso, quanto per ciò che ha provocato la rimozione della neve dallo stesso tappeto. Le ruspe, evidentemente, nel tentativo di eliminare totalmente la neve dal campo, hanno anche danneggiato il tappeto. Come mostrano i vari giornalisti Sky in un video, sul terreno di gioco del Bodo si sono create una sorta di piccole onde che inevitabilmente potrebbero rappresentare un pericolo sia nel rimbalzo del pallone in partita che per l'incolumità dei giocatori.

Si tratta di alcune pieghe sulle linee laterali che rendono inevitabilmente il terreno di gioco pericolosissimo e per certi versi anche inaccettabile a questi livelli. Chivu era rimasto sorpreso ieri in campo durante l'allenamento della sua squadra vedendo quell'anomalia del manto erboso in sintetico. Al momento gli addetti ai lavori si stanno adoperando per risolvere la situazione e livellare il tappeto nel tentativo di farlo aderire nuovamente alla superficie sottostante al terreno di gioco. Di certo arrivare in queste condizioni a poche ore dal calcio d'inizio è anomalo.

Da sempre il terreno di gioco del Bodo ha diviso le varie squadre avversarie che si sono ritrovate a giocare su un campo che inevitabilmente crea maggiori vantaggi alla squadra di casa. Oltre a Chivu ieri anche altri collaboratori dell'Inter hanno provato a sistemare quelle pieghe ma nelle prossime ore sicuramente si procederà alla sistemazione definitiva. La zona che preoccupa maggiormente e interessata a questo disagio si trova a ridosso del calcio d'angolo. Evidentemente una manovra di troppo delle ruspe ha portato al sollevamento del tappeto.