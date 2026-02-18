Champions League
video suggerito
video suggerito

Inter contro il Bodo Glimt su un campo sintetico in condizioni ridicole: il tappeto è deformato

Il terreno di gioco del Bodo/Glimt si presenta all’Inter in condizioni disastrose. Per la sfida di Champions di questa sera i nerazzurri rischiano di giocare su un tappeto sintetico deformato.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella rifinitura di ieri in Norvegia già Cristian Chivu era rimasto sorpreso dalle condizioni del tappeto di gioco sintetico dell'Aspmyra Stadion, impianto casalingo del Bodo/Glimt. Una partita mai banale, quello contro il Bodo, con cui di recente hanno già giocato Roma, Lazio e Juventus. Proprio l'erba sintetica crea sempre grosse preoccupazioni alle squadre avversarie ma in questo caso, visto anche il periodo di gelo a dir poco rigido in cui l'Inter si ritroverà a giocare in Norvegia, le difficoltà possono aumentare.

Non tanto per la presenza di neve sul manto erboso, quanto per ciò che ha provocato la rimozione della neve dallo stesso tappeto. Le ruspe, evidentemente, nel tentativo di eliminare totalmente la neve dal campo, hanno anche danneggiato il tappeto. Come mostrano i vari giornalisti Sky in un video, sul terreno di gioco del Bodo si sono create una sorta di piccole onde che inevitabilmente potrebbero rappresentare un pericolo sia nel rimbalzo del pallone in partita che per l'incolumità dei giocatori. 

Si tratta di alcune pieghe sulle linee laterali che rendono inevitabilmente il terreno di gioco pericolosissimo e per certi versi anche inaccettabile a questi livelli. Chivu era rimasto sorpreso ieri in campo durante l'allenamento della sua squadra vedendo quell'anomalia del manto erboso in sintetico. Al momento gli addetti ai lavori si stanno adoperando per risolvere la situazione e livellare il tappeto nel tentativo di farlo aderire nuovamente alla superficie sottostante al terreno di gioco. Di certo arrivare in queste condizioni a poche ore dal calcio d'inizio è anomalo.

Leggi anche
Bordon racconta l’unico precedente dell'Inter in casa del Bodo Glimt: "Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi"

Da sempre il terreno di gioco del Bodo ha diviso le varie squadre avversarie che si sono ritrovate a giocare su un campo che inevitabilmente crea maggiori vantaggi alla squadra di casa. Oltre a Chivu ieri anche altri collaboratori dell'Inter hanno provato a sistemare quelle pieghe ma nelle prossime ore sicuramente si procederà alla sistemazione definitiva. La zona che preoccupa maggiormente e interessata a questo disagio si trova a ridosso del calcio d'angolo. Evidentemente una manovra di troppo delle ruspe ha portato al sollevamento del tappeto.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Inter
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Bronzo per Barp-Pellegrino nella Team Sprint: attesa per Vittozzi, Wierer, Sighel e Fontana
Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile
Francesca Lollobrigida: "Non è vero quello che si dice su Jutta Leerdam. Ho letto cose brutte"
Dmitrii Shamaev a Milano Cortina: "Tutti qui dovrebbero essere in condizioni uguali, non è così"
Un lupo cecoslovacco irrompe durante la gara di sci: la reazione degli atleti stupisce
Perché il curling è diventato il vero scandalo delle Olimpiadi dopo aver scoperto i furbetti
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views