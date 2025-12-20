Le urla di Oriali: cosa è successo nello spogliatoio del Napoli dopo la partita col Milan

La rabbia di Lele Oriali era incontenibile nello spogliatoio a Riad dopo la fine di Napoli-Milan: è stato il team manager azzurro a insistere col club di De Laurentiis perché fosse diffuso il durissimo comunicato contro Massimiliano Allegri.

È stato Lele Oriali a insistere col Napoli perché all'indomani della semifinale di Supercoppa italiana vinta 2-0 a Riad sul Milan il club di Aurelio De Laurentiis diffondesse un durissimo comunicato contro Massimiliano Allegri, denunciandone i "pesanti insulti con termini offensivi e reiterati" nei confronti del proprio team manager, oggetto di una "aggressione fuori controllo" che si auspica "non passi inosservata", ovvero che porti a una sanzione adeguata per il tecnico rossonero.

La rabbia incontenibile di Lele Oriali nello spogliatoio a Riad dopo Napoli-Milan: "Non finisce così"

Insomma per il Napoli la vicenda non può finire a tarallucci e vino, derubricando tutto a "cose di campo", come aveva fatto Allegri interpellato al riguardo subito dopo il fischio finale. E "non finisce così" è stata la frase urlata più volte da Oriali nello spogliatoio azzurro dell'Al-Awwal Park, a partita terminata ma umori ancora bollenti. Sarebbe stato l'uomo di fiducia di Antonio Conte – spiega il ‘Corriere della Sera' – a chiedere al Napoli di intervenire per prendere una posizione ufficiale e fare presente a tutti i componenti del carrozzone che scene così squalificanti non fanno il bene del calcio italiano, men che meno quando ci si illude di fare presa all'estero.

"Siediti coglione! Imbecille! Idiota! Leccaculo di merda! Vecchio ottantenne!": sono questi tra gli altri gli epiteti rivolti da Allegri a Oriali quando l'atmosfera tra le due panchine si è surriscaldata massimamente nel finale del match, dopo che gli staff di Napoli e Milan già si erano beccati più volte nel corso della sfida, in particolare per gli episodi dei mancati cartellini a Rabiot per il fallo su Politano e a Maignan per il manrovescio rifilato ancora all'esterno azzurro.

Cosa rischia Allegri per gli insulti a Oriali: probabile solo una multa

Tutto annotato dagli ispettori federali presenti a bordo campo a Riad, che hanno immediatamente trasmesso il materiale al procuratore Giuseppe Chiné, laddove invece l'arbitro Zufferli non aveva preso provvedimenti in campo (cosa che non è piaciuta al designatore Rocchi). La sanzione per Allegri sembra certa: dovrebbe essere solo una multa e non la squalifica, visto che non c'è stato contatto fisico.