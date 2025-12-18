Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: Conte si prende la rivincita su Allegri, Milan ko

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa. La squadra di Antonio Conte ha battuto il Milan a 2-0 a Riad, prendendosi così la rivincita della sconfitta arrivata in campionato. Di Neres e Hojlund le reti degli azzurri per qualificarsi all'ultimo atto della competizione in programma lunedì 22 dicembre, contro la vincente di Bologna-Inter. Prova convincente dei campioni d'Italia che dopo due sconfitte di fila, ritrovano il sorriso.

Hojlund serve Neres, Maignan non è impeccabile e arriva il gol

Napoli decisamente più cinico del Milan, già nel primo tempo. Occasioni da una parte e dall’altra, con Elmas e McTominay da un lato, Rabiot, Saelemaekers e Nkunku dall’altro. Alla fine il gol però arriva a cinque minuti dall’intervallo, quando Højlund veste i panni dell’uomo assist e mette un cross che sorprende Maignan. Il portiere francese non è preciso, con Neres che si fa trovare pronto alla deviazione facile facile che vale l’1-0.

Hojlund segna il 2-0 e chiude il discorso

La reazione del Milan è timida e il Napoli ne approfitta. Nel secondo tempo il migliore degli azzurri, Højlund, questa volta torna a fare la punta e tenta la conclusione su imbucata in profondità di Spinazzola. La conclusione in velocità non è irresistibile, ma batte ancora un rivedibile Maignan, in una serata decisamente no. 2-0 e partita che si chiude chi, con il Milan che non riesce più a creare reali problemi alla difesa partenopea. Al contrario è il Napoli ad andare vicino al tris con McTominay protagonista poco prima di uno scontro olto duro con Tomori.

Ora Antonio Conte potrà godersi un giorno da spettatore dell'altra semifinale, mentre il Milan potrà concentrarsi solo sulla Serie A. Bologna-Inter decreterà il nome della seconda finalista della Supercoppa Italiana. Quello che è certo al momento è che non ci sarà nessun derby milanese.