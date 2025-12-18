Calcio
video suggerito
video suggerito

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: Conte si prende la rivincita su Allegri, Milan ko

Antonio Conte sorride a Riad nella semifinale della Supercoppa italiana: il Napoli batte 2-0 il Milan e vola in finale. Attesa per Bologna-Inter.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Marco Beltrami
51 CONDIVISIONI
Immagine

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa. La squadra di Antonio Conte ha battuto il Milan a 2-0 a Riad, prendendosi così la rivincita della sconfitta arrivata in campionato. Di Neres e Hojlund le reti degli azzurri per qualificarsi all'ultimo atto della competizione in programma lunedì 22 dicembre, contro la vincente di Bologna-Inter. Prova convincente dei campioni d'Italia che dopo due sconfitte di fila, ritrovano il sorriso.

Hojlund serve Neres, Maignan non è impeccabile e arriva il gol

Napoli decisamente più cinico del Milan, già nel primo tempo. Occasioni da una parte e dall’altra, con Elmas e McTominay da un lato, Rabiot, Saelemaekers e Nkunku dall’altro. Alla fine il gol però arriva a cinque minuti dall’intervallo, quando Højlund veste i panni dell’uomo assist e mette un cross che sorprende Maignan. Il portiere francese non è preciso, con Neres che si fa trovare pronto alla deviazione facile facile che vale l’1-0.

Hojlund segna il 2-0 e chiude il discorso

La reazione del Milan è timida e il Napoli ne approfitta. Nel secondo tempo il migliore degli azzurri, Højlund, questa volta torna a fare la punta e tenta la conclusione su imbucata in profondità di Spinazzola. La conclusione in velocità non è irresistibile, ma batte ancora un rivedibile Maignan, in una serata decisamente no. 2-0 e partita che si chiude chi, con il Milan che non riesce più a creare reali problemi alla difesa partenopea.  Al contrario è il Napoli ad andare vicino al tris con McTominay protagonista poco prima di uno scontro olto duro con Tomori.

Leggi anche
Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: "Ma basta!". Niente stretta di mano tra Conte e Allegri

Ora Antonio Conte potrà godersi un giorno da spettatore dell'altra semifinale, mentre il Milan potrà concentrarsi solo sulla Serie A. Bologna-Inter decreterà il nome della seconda finalista della Supercoppa Italiana. Quello che è certo al momento è che non ci sarà nessun derby milanese.

Calcio
Milan
Napoli
51 CONDIVISIONI
Immagine
Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: Conte si prende la rivincita su Allegri, Milan ko
Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: "Ma basta!". Niente stretta di mano tra Conte e Allegri
Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a Neres: l'errore è grossolano, non riesce a bloccarla
Cosa succede in caso di pareggioa: supplementari o rigori, il regolamento
Italiano prima di Bologna-Inter: "Noi loro bestia nera? Sì, e abbiamo meno da perdere"
Chivu spiega la scelta dell'Inter per la Supercoppa, tutti ridono ma lui è serio: "È davvero così"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views