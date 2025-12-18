Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025: data e orario

La Supercoppa Italiana 2025 avrà ancora il format della final four. Due semifinali e poi la finale, che si disputerà in Arabia Saudita lunedì 22 dicembre, alle ore 20.

La Supercoppa Italiana da qualche anno si gioca con la formula della Final Four. Non partecipano più solo la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia, ma anche la seconda classificata del campionato e la finalista perdente di Coppa Italia. Oggi, giovedì 18 dicembre si parte con la prima semifinale, quella nobile, che giocheranno stasera Napoli e Milan. Mentre domani tocca a Inter e Bologna. La prossima settimana si terrà invece la finale, che assegnerà il primo trofeo della stagione calcistica in Italia. L'incontro si disputerà lunedì 22 dicembre a Riyadh, calcio d'inizio alle ore 20.

Finale Supercoppa italiana, quando si gioca: data e orario

Dunque Napoli-Milan, oggi, prima semifinale, Inter-Bologna, domani, l'altra semifinale. Le due vincenti si qualificheranno per la finale che è in programma per lunedì 22 dicembre. Un trofeo sotto l'albero, chi lo vincerà potrà festeggiare il Natale con un sorriso in più. La finale dunque sarà tra la vincente di Napoli-Milan e la vincente di Inter-Bologna. La partita si terrà lunedì 22 dicembre e prenderà il via alle ore 20 italiane (le 22 locali). Non sono stabiliti i supplementari né per le semifinali né per la finale. In caso di parità dopo i tempi regolamentari subito i calci di rigore.

Dove vedere la finale di Supercoppa Italiana in TV

I diritti televisivi sia della Coppa Italia che della Supercoppa Italiana appartengono a Mediaset, che trasmetterà tutto l'evento in diretta televisiva, e in streaming, in esclusiva e in chiaro, quindi gratis. Ma la diretta sia delle semifinali che della finale non sarà su Canale 5, come accaduto per le ultime edizioni. Diretta in chiaro della finale su Italia 1, che trasmetterà l'incontro tra le vincenti di Napoli-Milan e Bologna-Inter.