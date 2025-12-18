Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a Neres: l’errore è grossolano, non riesce a bloccarla

Mike Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a David Neres per il gol del vantaggio del Napoli sul Milan nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. L'errore del portiere francese del Diavolo è grossolano: non riesce a bloccarla o a respingerla verso il suo compagno, così la palla finisce sui piedi del jolly offensivo della squadra campione d'Italia in carica.

Prima difficoltà stagionale per il forte estremo difensore rossonero, che dopo tanti miracoli è incappato in un errore che è costato un gol alla sua squadra. Una percentuale del gol va anche a De Winter, che non è stato in grado di tenere Hojlund ed evitare che si girasse.

Maignan sbaglia la presa e spalanca la porta a Neres: gol del Napoli

Al 39’ il Napoli trova il gol del vantaggio alla prima vera opportunità creata nel corso della partita. L’azione nasce da una buona iniziativa sulla corsia, con Hojlund che mette al centro un cross rasoterra teso e insidioso.

Maignan interviene ma non riesce a bloccare il pallone, che gli sfugge dalle mani e diventa preda di Neres, rapidissimo ad arrivare sulla respinta e a spingere la sfera in rete a porta completamente sguarnita. È una rete che cambia l’inerzia del match e premia la concretezza degli azzurri, capaci di colpire al momento giusto.

La reazione non si fa attendere e proprio allo scadere del primo tempo, al 45’, Maignan si rende protagonista di una parata importante che evita il raddoppio. Il portiere del Milan si oppone con prontezza a una conclusione pericolosa di Hojlund, riscattando l’errore precedente e mantenendo la sua squadra in partita all’intervallo.

Il numero uno del Milan si è ripetuto poco dopo l'inizio del secondo tempo, con una grande parata sul tiro di Rrahmani che ha evitato il raddoppio del Napoli. Maignan nonostante l'errore è rimasto in partita con la mente ed è riuscito a dare una mano alla sua squadra anche se, alla fine, non è servito: il Milan poco dopo l'ora di gioco ha subito il raddoppio e le ambizioni di andare in finale di Supercoppa Italiana.