Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone”

La semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan, vinta dai campioni d'Italia per 2-0, ha lasciato dietro di sé strascichi pesanti per quanto accaduto a bordo campo a Riad. Il club di De Laurentiis ha diffuso stamattina una nota ufficiale durissima, in cui attacca Massimiliano Allegri per la sua condotta nei confronti di Lele Oriali e auspica che vengano presi provvedimenti disciplinari sul conto del tecnico rossonero.

La nota del Napoli contro Allegri: "Pesanti insulti a Oriali, totalmente fuori controllo"

"La SSC Napoli condanna con fermezza l'atteggiamento dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell'evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto", recita il comunicato.

L'atmosfera si era surriscaldata parecchio tra le due panchine già nella prima frazione, quando il mancato cartellino dell'arbitro Zufferli nei confronti di Rabiot, reo di un brutto intervento su Politano, aveva sollevato le veementi proteste di Conte e Oriali. Il clima di tensione si è continuato a respirare poi per tutto il match, con altri confronti a distanza tra gli staff tecnici delle due squadre. "Ma basta!", ha urlato Conte nel secondo tempo, in occasione dell'ennesima protesta ritenuta eccessiva da parte di Allegri e dei suoi.

Il culmine si è raggiunto nel finale, quando Allegri si è rivolto con accenti pesanti verso Oriali: sono dovuti intervenire dirigenti e ufficiali di gara per evitare il contatto tra l'allenatore milanista e il team manager azzurro. Gli insulti del tecnico toscano sono stati catturati nitidamente dai microfoni ambientali. Inevitabile conseguenza è stata la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte a fine partita: il primo se n'è andato senza salutare nessuno, il secondo lo ha potuto fare solo col vice di Max, Landucci.