Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: “Ma basta!”. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri

Scintille tra le panchine di Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana: dopo il fischio finale niente stretta di mano tra Conte e Allegri.

Scintille tra le panchine di Napoli e Milan durante la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025: dopo il fischio finale niente stretta di mano tra Antonio Conte e Massimilaino Allegri. Le due delegazioni si sono ‘beccate' in più di un'occasione durante la partita e nella fase finale si è sentito il tecnico azzurro urlare verso gli avversari: "Ma basta!".

Già nel primo tempo c'era stato un momento di frizione che aveva visto protagonista anche Gabriele Oriali ma tutto era rientrato quasi subito. Ma, evidentemente, le cose non si erano risolte e spesso i due allenatori anche parlando con il quarto uomo hanno alzato la voce per raggiungere l'orecchio anche dell'avversario.

Dopo il fischio finale non c'è stato il saluto tra Conte e Allegri: l'allenatore del Napoli durante il suo giro di campo per salutare gli spettatori ha incrociato, salutato Landucci, ma non la prima guida tecnica del Milan.

Niente stretta di mano tra Conte e Allegri dopo Napoli-Milan

Al fischio finale non c’è stato alcun incrocio tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte: l’allenatore rossonero ha fatto immediatamente rientro negli spogliatoi senza fermarsi per il saluto. Conte, invece, ha lasciato il terreno di gioco con calma, lo sguardo rivolto verso il basso.

L’allenatore del Napoli, pur apprezzando il rendimento dei suoi e il successo ottenuto, è consapevole che il percorso non è ancora concluso: per sollevare la Supercoppa Italiana servirà superare un ultimo ostacolo.

(In aggiornamento)