Lazio-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Lazio-Inter è la partita della 16ª giornata di Serie A che mette in palio punti importanti per l’alta classifica. La Lazio prova a riavvicinarsi alla zona Champions, nerazzurri in lotta scudetto. Le ultime news sulle formazioni.

Lazio–Inter è la partita più interessante della 16ª giornata di Serie A. Si gioca domenica sera (20:45) allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Un match fondamentale per la squadra di Sarri, che ha bisogno di una vittoria e punti pesanti per risalire in classifica verso la zona Champions, e per quella di Inzaghi nel duello a distanza per lo scudetto con la Juventus.

Lazio e Inter sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions e nel sorteggio di lunedì conosceranno anche i nomi dei prossimi avversari. In campionato le cose vanno bene per la formazione capitolina che nelle ultime 3 partite ha raccolto solo 4 punti (sconfitta con la Salernitana, vittoria di misura col Cagliari, pari deludente a Verona) e in casa non vince una sfida clou dal 30 ottobre scorso contro la Fiorentina.

Nerazzurri in vetta, spinti da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate dove spiccano i pareggi con la Juventus e i successi contro Napoli e Udinese. L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic): da allora ci sono state 3 vittorie dei capitolini e un pareggio.

Quanto alle possibili formazioni, Sarri deve fare i conti con l'emergenza in difesa in attesa del recupero di Romagnoli. Alcun dubbio a centrocampo e in attacco, col tridente composto da Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Nell'Inter sono sempre fuori De Vrij e Dumfries. Out anche Cuadrado, che rischia l'operazione. Bastoni, Barella e Lautaro rientrano tra i titolari dopo la panchina in Champions. L'arbitro designato è Maresca, al Var ci sarà Di Paolo.

Partita: Lazio-Inter

Quando si gioca: domenica 17 dicembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Dazn, zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 16ª giornata

Quando si gioca Lazio-Inter e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Il fischio d'inizio di Lazio-Inter è per le 20:45, sarà visibile in diretta tv e in chiaro (in esclusiva per abbonati) solo su Dazn. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale 214, Zona Dazn. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lazio-Inter dove vederla in streaming

La diretta streaming di Lazio-Inter sarà trasnessa in chiaro e in esclusiva solo su Dazn (e sempre per abbonati): la si potrà vedere collegandosi attraverso la app oppure direttamente al sito della piattaforma. Non è prevista alcuna messa in onda né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio in campo con il modulo 4-3-3 ma con qualche defezione in difesa (Romagnoli) e l'incognita Patric. Ecco perché Sarri avrà come coppia centrale Casale e Patrica (se quest'ultimo non recupera ci sarà Gila) con Lazzari e Marusic esterni. A centrocampo conferme per Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. In attacco Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All'Olimpico i nerazzurri si schierano con il 3-5-2 ma senza la possibilità di schierare Cuadrado (infortunato), in difesa ci sarà Bisseck accanto ad Acerbi e Bastoni. Centrocampo titolare con Barella, Calahnoglu, Mkhitaryan. In avanti la coppia Lautaro-Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.