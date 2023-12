Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League e le fasce delle italiane Inter e Lazio sono tra le dodici squadre già qualificate per gli ottavi di Champions League. Napoli e Milan possono ottenere la qualificazione all’ultima giornata. Il sorteggio degli ottavi si terrà lunedì 18 dicembre.

A cura di Alessio Morra

Dodici squadre si sono già qualificate per gli ottavi di finale di Champions League. Alla vigilia dell'ultima giornata sono solo quattro i posti a disposizione. Inter e Lazio sono già qualificate, ma entrambe devono vincere per conquistare il primato nel girone, che sulla carta dà un sorteggio migliore. Perché le prime otto classificate del girone sfidano le otto seconde. Napoli e Milan si giocano tutto all'ultima giornata. Ai partenopei basta un pari con il Braga, mentre ai rossoneri il successo può non bastare. Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà lunedì 18 dicembre.

Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League

Dodici squadre si sono già qualificate per gli ottavi, quasi tutti i posti sono stati occupati. Quattro squadre sono già certe del primo posto del girone (Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City), anche se in realtà sono cinque, perché solo un cataclisma potrebbe togliere il primato al Barcellona. Atletico Madrid-Lazio e Inter-Real Sociedad decreteranno altre due prime, l'altra sarà una tra Borussia Dortmund e PSG.

Bayern Monaco (1ª)

Arsenal (1ª)

Real Madrid (1ª)

Manchester City (1ª)

Barcellona (da definire)

Borussia Dortmund (da definire)

Atletico Madrid (da definire)

Lazio (da definire)

Inter (da definire)

Real Sociedad (da definire)

PSV Eindhoven (2ª)

Lipsia (2ª)

Le fasce al sorteggio e le possibili avversarie delle italiane

Al sorteggio, che si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 12 a Nyon, le sedici squadre che avranno superato il turno saranno divise in due urne differenti. Nell'urna uno le otto vincitrici dei giorni, nell'altra le otto seconde classificate. L'Italia ha la certezza di avere Inter e Lazio agli ottavi, ma entrambe ancora non possono conoscere i rispettivi avversari non avendo la certezza di chiudere il girone al primo o secondo posto.