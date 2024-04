video suggerito

Champions League oggi in TV, il programma delle semifinali di andata: gli orari e dove vederle Il programma completo dell'andata delle semifinali di Champions League: dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid e Borussia Dortmund PSG e gli orari tv.

A cura di Ada Cotugno

La Champions League si avvicina alle battute finali con le ultime quattro squadre che si giocheranno tutto per accedere alla finale. La super sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid e l'incontro entusiasmante tra Borussia Dortmund e PSG disegnano il programma dell'andata delle semifinali che andranno in scena tra il 30 aprile e il 1 maggio, con le due partite programmate per le ore 21:00.

Da un lato i parigini sognano di conquistare la loro seconda finale e di lottare per il titolo, concludendo così alla grande la stagione già coronata con la vittoria del campionato. Il Dortmund invece spera di diventare la vera outsider della competizione, con la possibilità di accedere alla finale scontrandosi contro uno dei giganti europei. Per Tuchel sarebbe la seconda Champions in pochi anni, Ancelotti invece ne ha già portate 4 in bacheca e punta tutto sulla manita da record.

Champions League, le partite: orari TV

Il programma completo delle partite di andata delle semifinali di Champions:

martedì 30 aprile, ore 21:00 Bayern Monaco-Real Madrid – Canale 5, Sky e Infinity +

mercoledì 1 maggio ore 21:00 Borussia Dortmund-PSG – Amazon Prime Video

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

La super sfida Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa da Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251) con fischio d'inizio alle ore 21:00. In contemporanea per tutti sarà visibile gratuitamente in chiaro su Canale 5, senza necessità di dover sottoscrivere abbonamenti. Per la diretta streaming invece sarà disponibile l'app di SkyGo e la diretta gratuita su Mediaset Infinity.

La gara del mercoledì tra Borussia Dortmund e PSG sarà invece trasmessa di consueto su Amazon Prime Video, con un ampio studio pre partita e fischio d'inizio programmato sempre per le ore 21:00.