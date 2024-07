video suggerito

Musetti-Djokovic a Wimbledon, quando gioca e dove vedere il tennis in TV e streaming: orari delle semifinali Lorenzo Musetti giocherà contro Novak Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon. L’incontro non prenderà il via prima delle ore 17. Diretta TV esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti sciorinando un tennis magnifico si è qualificato per le semifinali del torneo di Wimbledon, che si disputano oggi. Il tennista italiano, che sta vivendo una magnifica stagione sull'erba, sfiderà questo pomeriggio Novak Djokovic, numero 2 del tabellone e soprattutto sette volte vincitore dei Championships. L'incontro non inizierà prima delle 17:30 e sarà trasmesso in esclusiva da Sky. Streaming con Sky GO e NOW. Nessuna possibilità di seguire la semifinale Musetti-Djokovic in chiaro. Il serbo è avanti nei precedenti, 5-1, ma Lorenzo spesso lo ha fatto soffrire. In precedenza si terrà l'altra semifinale quella tra Medvedev, il giustiziere di Sinner, e Alcaraz.

Musetti sta giocando il miglior torneo della sua carriera, lotta, combatte, gioca divinamente e vince. Ha perso almeno un set in ogni partita, ma ha sempre vinto e ora dopo la grande vittoria con Fritz si troverà a sfidare Djokovic, sette volte vincitore di Wimbledon che ha superato i quarti senza giocare.

A che ora inizia Musetti contro Djokovic a Wimbledon: orario e programma

L'orario di Musetti-Djokovic non può essere definito adesso. Perché la semifinale con l'italiano in campo è in programma come seconda, dunque bisognerà attendere il termine di Alcaraz-Medvedev per vedere in campo Musetti e l'ex numero 1. Si può dire che prima delle 17, 17:30 la partita non inizierà.

Dove vedere Musetti-Djokovic a Wimbledon in TV e streaming

La semifinale di Wimbledon tra Lorenzo Musetti, che continua a scalare la classifica, e Novak Djokovic sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che trasmetterà l'incontro sui canali: 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), oltre che dal 252 (Sky Sport). Streaming per abbonati a Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro. Telecronaca di Pero e Bertolucci.

I precedenti tra Musetti e Djokovic prima di Wimbledon

Sei confronti diretti, quattro sulla terra rossa, uno recentissimo, al Roland Garros nella notte tra l'1 e il 2 giugno Musetti giocò divinamente e mise alle corde Djokovic, che si impose alle 3 del mattino passate al quinto set. Il bilancio è 5-1 per il serbo, che perse con Musetti a Monte Carlo nel 2023.

Alcaraz-Medvedev dalle ore 14:30, il programma

La prima semifinale del torneo di Wimbledon la disputeranno invece Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, il primo è il campione in carica, il secondo è il giustiziere di Sinner. Saranno loro a dare il là al programma alle 14:30. Lo scorso anno si sfidarono in semifinale, Alcaraz vinse nettamente.

Quando si gioca la finale di Wimbledon 2024, data e orario

La finale maschile del torneo di Wimbledon si disputerà domenica 14 luglio. Sul Center Court dell'All England Club i vincenti delle semifinali Alcaraz-Medvedev e Djokovic-Musetti scenderanno in campo alle ore 15.