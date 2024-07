video suggerito

Djokovic in semifinale a Wimbledon senza giocare: De Minaur costretto al ritiro per infortunio Il tennista australiano, infortunatosi lunedì scorso nella sfida contro Fils, non è riuscito a guarire in tempo per affrontare il serbo nei quarti. “Sono distrutto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Novak Djokovic avanza in semifinale a Wimbledon 2024 senza giocare. Alex De Minaur è stato costretto al ritiro: il tennista australiano non è riuscito a recuperare dall'infortunio subito lunedì scorso nella sfida contro Arthur Fils. Il video dello scambio decisivo che gli ha permesso di battere il francese (3 set a 1) spiega cosa è successo e perché, a distanza di 48 ore, ha dovuto arrendersi all'evidenza dei fatti e a una condizione fisica precaria.

Questo ovviamente non è l'annuncio che volevo fare – le parole di De Minaur -. Sono distrutto, ma devo ritirarmi a causa di un infortunio all'anca.

Masterclass che gli è costata cara: sceso a rete per intercettare un lungo-linea dell'avversaria, trova sì la deviazione vincente ma lo sforzo prodotto lo mette nei guai. Tant'è che De Minaur non esulta, frena bruscamente la corsa e fa una smorfia: in quel momento sente che può essergli successo qualcosa di serio, che non può superare in tempo utile per affrontare il campione balcanico.

