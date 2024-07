video suggerito

Djokovic furioso col pubblico dopo la vittoria su Rune a Wimbledon: “Irrispettosi, ho sentito i buu” Novak Djokovic in polemica aperta con il pubblico dopo la vittoria su Rune a Wimbledon che gli consente di accedere ai quarti. Il tennista serbo accusa alcuni tifosi del suo avversario di aver urlato dei fastidiosi “buuuu”. A microfono si prende la sua rivincita: “Buuuuuuuona notte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Novak Djokovic ha battuto Holger Rune 6-3 6-4 6-2 e vola ai quarti di Wimbledon insieme a Sinner e Musetti. Dopo la netta vittoria però il tennista serbo è stato intervistato sul prato inglese e si è sfogato contro il pubblico che l'avrebbe mancato di rispetto. "Il tifo che ha avuto Holger? L'ho sentito e ringrazio tutti i tifosi per essere rimasti qui stasera ma a quelli irrispettosi dico: "Buuuuuuuona notte! Buuuuuuuuona notte". Djokovic accentua la vocale per sottolineare proprio cosa avesse ascoltato durante la partita che gli ha provocato fastidio.

Dagli spalti sembrava si sentisse gridare "Ruuuuuune" ma il serbo ha specificato come invece fosse un modo per mascherare i "buuu" contro di lui. Imbarazzato, l'intervistatore ha immediatamente cercato di spegnere la polemica sottolineando come stessero urlando il cognome di Rune: "No, io so che tifavano per Rune ma io ho sentito i Buu, non scherziamo – ha aggiunto ancora stizzito lo stesso Djokovic -. Sono 20 anni che gioca su questi circuiti e so quali siano i trucchetti e le parole. Ho giocato in ambienti ben più ostili ma vi avverto che non mi avete per niente toccato".

Djokovic già durante la partita aveva provato a zittire quelle urla a modo suo con alcune smorfie accumulando nel frattempo punti su punti contro un Rune apparso completamente in confusione: "Penso che Holger non abbia giocato al meglio, ad essere onesti – ha spiegato nel post partita -. La partenza è stata difficile e la tensione aumenta quando entri in campo e forse lui l’ha sentita più di me". Dal punto di vista tecnico dunque non c'è stata partita ma ciò che ha indispettito il serbo è stato sicuramente il comportamento sugli spalti.

La partita di Djokovic contro Rune: chi sfiderà ai quarti di Wimbledon

"Io rispetto chi è venuto qui e ha pagato il biglietto ma non coloro i quali hanno deciso di non rispettarmi". Una polemica aperta che però non ha cancellato la straordinaria attenta e concentrata giocata dal serbo che è riuscito a mettere a tappeto un avversario che rischiava di poterlo mettere seriamente in difficoltà. Con questa vittoria dunque Djokovic vola ai quarti di Wimbledon dove sfiderà de Minaur il prossimo mercoledì 10 luglio.