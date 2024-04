video suggerito

Bayern Monaco-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni Bayern Monaco-Real Madrid è l'andata della semifinale di Champions, si gioca oggi alle 21. Partita trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Canale 5, oltre su Sky. Le ultime news sulle formazioni di Tuchel e Ancelotti.

Il Bayer Monaco ospita il Real Madrid nell'andata della semifinale di Champions League. Si gioca oggi alle 21, ritorno previsto tra una settimana (8 maggio) al Santiago Bernabeu: chi passa il turno affronta Borussia Dortmund o Paris Saint-Germain. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti anche su Canale 5, andrà in onda sui canali di Sky solo per abbonati.

I bavaresi arrivano alla sfida di questa sera all'Allianz Arena dopo aver eliminato l'Arsenal e vanno a caccia della qualificazione per giocarsi la Coppa a Wembley quattro anni dopo l'ultima volta (nel 2020, in piena epoca Covid, tagliarono fuori il Psg). Gli spagnoli, che hanno estromesso il Manchester City campione in carica ai calci di rigore, non mettono piede in finale dal 2022, edizione in cui riuscirono a sollevare il trofeo battendo di misura il Liverpool.

Quanto alle formazioni, tra le fila del Bayern Monaco l'ex juventino Matthijs de Ligt sarà preferito ancora all'ex partenopeo, Kim, al centro della difesa. La squalifica (pesante) di Carvajal lascia spazio in difesa a Lucas Vazquez (fin ballottaggio con Nacho).

Partita: Bayern Monaco-Real Madrid

Data: martedì 30 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Allianz Arena, Monaco di Baviera

Canale TV: Canale 5, Sky Sport 1, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251)

Diretta streaming: Mediaset Infinity, sito Sportmediaset, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, semifinale andata

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

L'andata della semifinale di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv anche in chiaro senza alcun costo aggiuntivo. Sarà Canale 5 a trasmettere la partita oltre ai canali di Sky (ma in questo solo per abbonati). Gli utenti del network satellitare potranno sintonizzarsi su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K(213), Sky Sport (251). Su Mediaset la telecronaca sarà condotta da Massimo Callegari che avrà al suo fianco per il commento tecnico Roberto Cravero. Su Sky, invece, Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani racconteranno il match dell'Allianz Arena.

Bayern Monaco-Real Madrid, dove vederla in streaming

Bayern Monaco-Real Madrid sarà visibile in chiaro anche in diretta streaming. La gara sarà trasmessa su Mediaset Infinity oppure la si potrà vedere collegandosi direttamente al sito di Sportmediaset. Gli utenti abbonati a Sky potranno assistere all'incontro attraverso la app di Sky Go. A pagamento anche il collegamento su NOW, il sito di streaming on-demand di Sky. Non è prevista alcuna diretta su Amazon Prime Video.

Champions League, le probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid

Nel Bayern Monaco non ci sono molti dubbi per Tuchel, che in difesa è confermato a orientare Dier e de Ligt quali centrali nel pacchetto arretrato. Kane intoccabile in avanti. Unica incognita nella formazione del Real Madrid: chi prende il posto di Carvajal (squalificato), Vazquez è in vantaggio su Nacho.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, de Ligt, Davies; Laimer, Goretzka; Gnabry, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. Allenatore: Ancelotti.