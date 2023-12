Quando ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League 2023-2024: data e dove vederlo in TV Lunedì 18 dicembre, a partire dalle ore 12, ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions con in lizza le squadre italiane. Tutte le info per seguirlo in diretta tv e in streaming, anche in forma gratuita.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023-24 definiscono la griglia per il sorteggio delle squadre qualificate agli ottavi di finale. Lunedì 18 dicembre a Nyon, a partire dalle ore 12, avverrà l'estrazione degli abbinamenti per la fase a eliminazione diretta.

L'Italia ha la certezza di avere nell'urna sia l'Inter sia la Lazio (che possono ancora ambire a un posto tra le teste di serie chiudendo prime nei rispettivi Gruppi, D ed E). Quasi fatta anche per il Napoli (2° nel Gruppo C), mentre è molto incerta la situazione del Milan (4° nel Gruppo F ma ancora in corsa). In totale sono già 12 su 16 le squadre qualificate agli ottavi (8 di queste saranno teste di serie), ecco quali sono:

Bayern Monaco (1ª Gruppo A, testa di serie)

Arsenal (1ª Gruppo B, testa di serie)

Real Madrid (1ª Gruppo C, testa di serie)

Manchester City (1ª Gruppo G, testa di serie)

Barcellona (1ª o 2ª Gruppo H)

Borussia Dortmund (1ª o 2ª Gruppo F)

Atletico Madrid (1ª o 2ª Gruppo E)

Lazio (1ª o 2ª Gruppo E)

Inter (1ª o 2ª Gruppo D)

Real Sociedad (1ª o 2ª Gruppo D)

PSV Eindhoven (2ª Gruppo B)

Lipsia (2ª Gruppo G)

Le date delle partite degli ottavi di finale: sono in programma tra il 13-14 e 20-21 febbraio 2024 (gare di andata), 5-6 e 12-13 marzo 2024 (gare di ritorno).

Leggi anche Le partite del 28 e 29 novembre 2023 per la fase a gironi della Champions League

La data del sorteggio degli ottavi di Champions League

Lunedì 18 dicembre a partire dalle ore 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale. Le 16 squadre qualificate saranno distribuite in due fasce: 8 teste di serie (urna nella quale verranno inserite tutte le prime classificate dei gironi) più le altre 8 che hanno passato il turno.

Dove vedere il sorteggio di Champions League in TV e streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset. Andrà in onda sul piccolo schermo (ma solo per abbonati) anche su Sky Sport 24 (canale 200) e Amazon Prime Video. Non mancano le alternative in streaming: oltre al Canale 20 su Mediaset Infinity (senza alcun costo aggiuntivo) c'è anche la diretta sul sito della Uefa; ci si potrà collegare attraverso Sky Go e NOW.