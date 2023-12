Pedro rilancia la Lazio contro il Cagliari: i biancocelesti soffrono ma tornano alla vittoria La Lazio batte 1-0 col brivido il Cagliari nella 14ª giornata della Serie A 2023-2024: il gol di Pedro in avvio basta ai biancocelesti per mettere fine alla striscia di partite senza vittoria e avere la meglio dei sardi che hanno giocato in dieci per oltre un’ora.

A cura di Michele Mazzeo

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un mese di digiuno la Lazio di Maurizio Sarri torna al successo anche in campionato. Nell'anticipo della 14ª giornata della Serie A 2023-2024 infatti i biancocelesti hanno battuto 1-0 il Cagliari di Claudio Ranieri al termine di un match che, nonostante l'inferiorità numerica dei sardi per oltre un'ora (per l'espulsione di Makoumbou al 27′ per fallo da ultimo uomo su Guendouzi decisa dopo consulto con il VAR dall'arbitro Dionisi), è stato in bilico fino al fischio finale.

Decisiva per la vittoria la rete di Pedro arrivata ad inizio partita con lo spagnolo bravo ad anticipare il proprio marcatore e beffare Scuffet sull'assist di Lazzari e la grande parata di Provedel nei minuti di recupero sul colpo di testa a botta sicura di Pavoletti.

Un 1-0 che, al netto di una prestazione non brillantissima sul piano del gioco da parte di Immobile e compagni (fischiati da una parte del pubblico presente all'Olimpico dopo la fine del match), è di fondamentale importanza per la Lazio che con questi tre punti si porta momentaneamente a ridosso della zona Europa della classifica e mette fine ad un digiuno di successi che, in campionato, durava dallo scorso 30 ottobre (anche allora fu un 1-0 all'Olimpico contro la Fiorentina).

Leggi anche Patric fa la linguaccia all'avversario: un gesto mai visto nella storia della Champions League

Sconfitta invece agrodolce per il Cagliari di Claudio Ranieri che se da un lato può essere contento della reazione dei suoi uomini (che nel recupero sono andati due volte vicinissimi al pareggio prima con Pavoletti e poi con il tocco morbido di Oristanio finito di poco fuori originato da un folle retropassaggio sbagliato da Lazzari) nonostante l'inferiorità numerica deve fare i conti con l'ottavo K.O. in questo campionato che lascia la sua formazione in piena zona retrocessione.