La Salernitana fa l’impresa, batte 2-1 la Lazio in rimonta: prima vittoria dei granata in campionato La Salernitana fa l’impresa e batte 2-1 la Lazio in rimonta all’Arechi. Primo successo dei granata in campionato. Dopo il gol di Immobile su rigore nel secondo tempo Kastanos e Candreva ribaltano il risultato.

A cura di Fabrizio Rinelli

213 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Salernitana fa l'impresa e batte 2-1 la Lazio in rimonta all'Arechi. Primo successo dei granata in campionato con Pippo Inzaghi che esulta sotto la curva granata. Biancocelesti in vantaggio con il rigore di Immobile poi nel secondo tempo i padroni di casa prima pareggiano con Kastanos poi la vincono grazie a una punizione pazzesca di Candreva che mette la palla sotto la traversa e regala alla Salernitana i primi tre punti del campionato.

Il rigore realizzato da Immobile.

La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo grazie a Immobile

Gelo e vento all'Arechi di Salerno frenano inizialmente le manovre di gioco di Salernitana e Lazio che si accendono a folate, proprio come il clima nella città campana. A sobbalzare subito è però la Curva Sud granata che proprio sotto ai propri occhi ha visto la Salernitana andare vicinissima al vantaggio. Gran botta di Bohinen da fuori area, Provedel sfiora e il pallone si stampa sulla traversa. Felipe Anderson e Zaccagni provano successivamente a impensierire Costil ma mai con grande pericolosità.

I biancocelesti però si portano comunque in vantaggio nel finale di tempo grazie al calcio di rigore realizzato da Immobile. Contrasto dubbio nell'area della Salernitana tra Gyomber e lo stsso capitano della Lazio protesta veementemente ma l'arbitro dice che si può continuare. Successivamente il direttore di gara viene chiamato al monitor per verificare al VAR e fischia rigore. Dal dischetto freddissimo Immobile che con il destro incrocia il tiro centrando l'angolino: Costil va dall'altro lato. Primo tempo finisce 0-1.

L'esultanza di Kastanos dopo il momentaneo 1-1.

La Salernitana la ribalta nel secondo tempo con Kastanos e Candreva

Nel secondo tempo però è tutta un'altra Salernitana che entra in campo con Lovato al centro della difesa al posto dell'ammonito Gyomber. E infatti al primo affondo della ripresa colpisce la squadra di Inzaghi. Il cross da destra di Mazzocchi centra Candreva al centro dell'area che colpisce di testa ma Provedel respinge con una mano, sulla ribattuta del portiere laziale il più veloce ad arrivarci è Kastanos: la mette dentro a due passi e fa 1-1. Granata galvanizzati e carichi dopo questo pareggio e pronti all'assalto.

Inzaghi lascia Cabral in panchina che orami era pronto ad entrare. Prontera fischia fallo al limite dell'area per i granata. Punizione di seconda e palla per Candreva che tira un missile pazzesco che si incrocia alle spalle di Provedel che sbaglia il calcolo della traiettoria anche ingannato dal vento. I granata sono ora avanti 2-1 sulla squadra di Sarri. Il tecnico toscano fa qualche cambio inserendo anche Pedro per l'infortunato Zaccagni e Castellanos ma servirà a poco: per la Salernitana arriva la prima vittoria in campionato.