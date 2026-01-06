La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini: perché il tecnico non ha parlato dopo Lecce

Un successo da festeggiare, in trasferta, a Lecce e giunto con i gol più attesi: quelli dei propri attaccanti. Il 2-0 del Via del Mare ha fatto sussultare i cuori giallorossi che vedono ancora una volta una squadra aggrappata alle prime posizioni, lottando per un posto in Zona Champions e provando a rispondere colpo su colpo con le dirette avversarie. Tutto bene? No, perché nel post partita Gian Piero Gasperini ha deciso di evitare telecamere e microfoni senza presentarsi a rilasciare le consuete impressioni, per non incorrere nelle inevitabili domande di mercato, fonte di tensione con il club.

Gasperini preferisce non parlare nel post gara: alta tensione col club

Non sono giunte note ufficiali e spiegazioni da parte della società giallorossa nell'immediato post partita di Lecce quando è stato comunicato che Gasperini non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione. Una situazione quasi surreale in un pomeriggio positivo per i colori giallorossi dopo la vittoria a Lecce. Eppure, nel club capitolino c'è tensione ed è rimasta anche dopo i tre punti conquistati sul campo: secondo quanto raccolto da Sky Sport il silenzio del tecnico sarebbe proprio legato alla situazione legata al mercato dove è entrato in contrasto con Massara e la gestione della sessione invernale.

La Roma vince a Lecce ma Gasperini non sorride: silenzio polemico nel post gara

Perché Gasperini ha preferito il silenzio e cosa chiede dal mercato

Non è un mistero che Gasperini abbia espressamente richiesto dei rinforzi al club, soprattutto in chiave offensiva, dove la Roma lamenta le più evidenti lacune. Ed è questo il motivo dell'assenza di Gasperini nel post gara, in polemica con un mercato che non ha portato in giallorosso i giocatori richiesti, a cominciare dai nomi "grossi" di Raspadori e Zirkzee. Il tecnico ha preferito evitare i microfoni delle TV per non riaccendere i fari attorno ad una situazione che sta vivendo malamente e che aveva già fatto discutere prima della gara di Lecce.

Il confronto acceso tra Massara e Gasperini prima di Lecce

Una conferma silenziosa, ma che sta facendo rumore, successiva ad una tesissima riunione tenutasi prima della gara di Lecce, con la presenza della proprietà nella figura di Claudio Ranieri. Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, ha avuto un confronto acceso con Gasperini all’interno dell’hall dell’albergo in cui alloggiava la Roma. Il tema? Il calciomercato e il mancato movimento in entrata richiesto dal tecnico con le trattative ferme al palo del gossip e delle indiscrezioni.