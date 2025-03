video suggerito

La rabbia di Romagnoli non cessa anche dopo la vittoria della Lazio: "Campo di m*rda e palloni sgonfi" Alessio Romagnoli a fine partita contro il Viktoria Plzen è tornato su uno dei tempi della serata, al di là della vittoria capolavoro della Lazio: "Loro veloci e forti fisicamente, ma abbiamo giocato su un campo di m*rda e con i palloni sgonfi"

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia del calcio rialza la testa in Europa, merito delle due romane che in Europa League hanno strappato altrettante vittorie importantissime nell'andata degli ottavi. Se la Roma all'Olimpico ha fatto esplodere lo stadio al 93′ con Shomurodov, tanto più ha fatto la Lazio contro il Plzen, ridotta in 9, al 98′ con Isaksen prendendosi un successo ancor più complicato e reo quasi impossibile per le condizioni impresentabili del terreno della Doosan Arena. Che ha fatto arrabbiare il club sia prima dell'inizio del match sia dopo, con le parole di Alessio Romagnoli a fine gara: "Una gara resa ancor più complicata perché abbiamo giocato su un campo di mer*a e con palloni sgonfi".

La Lazio compie l'impresa a Plzen su un campo impresentabile

Già poco prima del fischio iniziale, la Lazio ha manifestato tutto il proprio disappunto e a ragione: un terreno di gioco ai limiti del impraticabile, di fronte al quale il club di Lotito ha anche richiamato le attenzioni dell'Uefa che ben conosceva da tempo la situazione, con il Plzen che non ha mai provveduto a risolvere il problema. Rabbia per Baroni e giocatori che si è trasformata in quasi 100 minuti di gioco, in furia agonistica, aprendo e chiudendo le marcature di un match a ratti apparso un Everest: alla fine tre punti pesantissimi, due espulsioni, un gol al 98′. Ma il fastidio di aver rischiato ulteriori infortuni e aver patito le difficoltà maggiori, non potendo esprimere tutto il proprio potenziale tecnico, su un campo del genere, è rimasto.

La rabbia di Romagnoli: "Loro forti e veloci, ma su un campo di m*rda e con palloni sgonfi"

A manifestarlo è stato lo stesso Romagnoli, protagonista inizio match del gol del momentaneo vantaggio laziale e poi baluardo difensivo, a reggere di fronte a Provedel sulle sortite del Plzen prima in 10 contro 11 poi in 9. Per una "bellissima vittoria che siamo riusciti a portare a casa anche in inferiorità", come dirà nel post gara, resa ancor più dura dalle situazioni contingenti: "Loro erano forti fisicamente e veloci, noi penalizzati dal campo: abbiamo giocato su un terreno di m*rda e in aggiunta c'era anche il pallone sgonfio". Ora il ritorno all'Olimpico dove le condizioni saranno decisamente meno avverse: "Siamo consapevoli di poter fare brandi cose in Europa" ha concluso il centrale difensivo, "sarà difficile è vero: ma sappiamo che tutto il pubblico sarà con noi per sostenerci"