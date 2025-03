video suggerito

Lazio furiosa dopo aver visto il campo del Viktoria Plzen: "Non può ospitare una competizione simile" Lazio furiosa a pochi minuti dall'inizio della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen valida per l'andata degli ottavi. Il terreno di gioco è un disastro: "Un campo del genere non può ospitare una competizione simile".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio sta per scendere in campo contro il Viktoria Plzen per l'andata degli ottavi di Europa League. I biancocelesti partono chiaramente come favoriti dopo aver chiuso al primo posto la fase campionato ma dovranno fare i conti con un avversario in più oltre ai cechi: il terreno di gioco. La Doosan Arena, come racconta il Corriere dello Sport e documenta Radio Laziale, si è presentato a calciatori e staff tecnico in condizioni avverse. La fascia sottostante la Tribuna centrale è rovinata, piene di buche, mancano addirittura ciuffi d’erba.

Dall'altra parte non va di certo meglio e il manto erboso non è per niente liscio, ma disastrato. Sono inoltre danneggiate entrambe le aree piccole davanti alla porta, un ostacolo in più per Provedel. Condizioni pericolose sicuramente che mettono a rischio l’incolumità fisica dei calciatori in una stagione già piena zeppe di impegni. La Lazio l'ha fatto presente alla Uefa ma la società di casa pare proprio non aver provveduto nemmeno a cospargere di sabbia le parti del terreno di gioco caratterizzate da diverse buche. Sfogo del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani: "Un campo del genere non può ospitare una competizione simile".

Il terreno andrebbe rizollato ma ormai c'è poco tempo per agire anche perché le squadre sono in campo per il riscaldamento che metterà ulteriormente in luce lo stato del manto erboso. Da capire ora in campo come si comporteranno le due squadre e soprattutto la Lazio abituata a giocare palla a terra con un gioco ben definito, tecnico, e con giocatori veloci. Il pericolo infortuni in questi casi è dietro l'angolo e i biancocelesti staranno facendo gli scongiuri affinché possa andare tutto bene. Baroni deve già rinunciare a diversi giocatori.

Gli infortunati della Lazio in questo momento

Baroni aspetta che si svuoti del tutto l'infermeria. Sono ancora fermi ai box Castellanos, Dele-Bashiru e Hysaj. Il tecnico dei biancocelesti ha però ritrovato Vecino e Patric anche se di recente si sono fatti male Zaccagni e Marusic. Ogni recupero sarà importante nei prossimi giorni, visti i tanti impegni ravvicinati della Lazio tra campionato ed Europa League. In particolare occhi puntati sullo stesso Castellanos che spera di recuperare già per la sfida di ritorno contro il Viktoria Plzen.