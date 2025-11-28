La profezia di Italiano su Bernardeschi si avvera: “In estate dissi ciò che state vedendo ora”

Federico Bernardeschi ha segnato il terzo dei quattro gol con cui il Bologna in Europa League ha piegato al Dall'Ara il Salisburgo, tornando a sorridere in campo internazionale dopo averlo fatto anche in campionato con il recente successo a Udine in campionato che gli era valso una notte da prima in classifica. Anche in quel caso, nel 3-0 sui friulani, Bernardeschi era andato a segno, per la gioia di Italiano. Il tecnico aveva subito creduto nell'ex Toronto volendolo in estate quando tutti avevano storto il naso, gustandosi ora una sana rivincita: "Lo avevo detto allora, oggi lo vedete. Gli bastava davvero poco".

La gioia di Bernardeschi: primo gol in Europa League col Bologna

Italiano punta forte su Bernardeschi: Bologna può continuare a sognare

Due gol consecutivi per prendersi un posto da protagonista nel Bologna più bello di sempre in questo avvio di stagione: Zona Champions League in classifica e un posto fisso tra le pretendenti ai playoff di Europa League, con un Federico Bernardeschi in più nel motore per poter raggiungere ulteriori margini di miglioramento. Vicenzo Italiano lo sa perfettamente e di fronte ad uno stadio in festa, si gode il suo uomo in più, un giocatore che per molti era dato per finito, ma che invece aveva solamente necessità di ritrovare certezze e serenità: una scommessa già vinta in partenza, quando in estate sul 31enne svincolato da Toronto, i rossoblù hanno puntato forte, con un contratto da 2 milioni di euro con scadenza 2027.

Federico Bernardeschi saluta il pubblico di Bologna dopo la vittoria sul Salisburgo

La profezia di Italiano: "Federico ha tutto, spunto velocità e tiro. Doveva solo registrarsi"

Nel posto partita europeo le parole di Italiano risuonano forti, a discapito di tutti gli scettici che avevano storto il naso di fronte al rientro in Serie A di Federico Bernardeschi dopo l'interludio americano di Toronto, dove l'ultima partita ufficiale risaliva a maggio 2025: "Quando dissi in estate che era un ottimo acquisto e doveva solamente riadattarsi, intendevo proprio questo" ha spiegato Italiano togliendosi un sassolino dalla scarpa. "Federico è arrivato qui da noi provenendo da un calcio con molto meno ritmo rispetto a quello italiano ed europeo, era solo una questione di tempo. E' un giocatore che ha tutto: spunto, velocità e tiro. Doveva semplicemente ritornare alle sue vecchie abitudini, registrarsi, con uno switch mentale per esprimersi al meglio". Missione fino ad oggi compiuta in questo Bologna dei miracoli.