Il Bologna vince e si diverte, poker al Salisburgo: al Dall’Ara gol e spettacolo a mille all’ora

Il Bologna è uno spettacolo: poker al Salisburgo e prima vittoria per la squadra di Vincenzo Italiano nella League Phase di Europa League. In gol Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini.

Il Bologna è uno spettacolo. Poker al Salisburgo e prima vittoria per la squadra di Vincenzo Italiano nella League Phase di Europa League. Con questo trionfo i rossoblù si portano al 18° posto con 8 punti e i playoff sono ampiamente alla portata.

Odgaard fallisce una chance clamorosa sotto porta ma si riscatta al 26′ firmando l’1-0. Vertessen rimette subito tutto in equilibrio, mentre Dallinga e Pobega sfiorano il sorpasso. A inizio ripresa arriva la svolta: Miranda confeziona l’assist per il gol di Dallinga e, appena due minuti più tardi, Bernardeschi cala il tris con un colpo di testa. Ravaglia tiene a galla i suoi con due interventi decisivi su Vertessen e Ratkov, quest’ultimo fermato anche dalla traversa. Nel finale, Orsolini mette il punto esclamativo sulla partita.

Bologna travolgente: Salisburgo schiantato 4-1

Il Bologna conferma la sua crescita anche in campo europeo. Dopo il ko all’esordio contro l’Aston Villa, la squadra di Italiano non ha più conosciuto sconfitte e, grazie al netto 4-1 rifilato al Salisburgo il 27 novembre al Dall’Ara, è salita a quota otto punti nel girone. Un risultato di peso, ottenuto contro una delle formazioni più navigate del panorama continentale, che però ha faticato dall’inizio alla fine contro l’intensità e la qualità dei rossoblù.

Il Salisburgo, in grande difficoltà nella sua Europa League, si è confermato comunque un avversario insidioso, capace di colpire con il momentaneo 1-1 di Vertessen. Ma quella fiammata è rimasta isolata in mezzo a una partita dominata dal Bologna, che ha costretto il portiere Schlager agli straordinari fino al micidiale uno-due arrivato a inizio ripresa.

Odgaard aveva sbloccato il match nel primo tempo, trovandosi al posto giusto per deviare in rete un pallone lavorato da Gadou. L’equilibrio è durato fino al 51’, quando Miranda ha infilato una verticalizzazione perfetta per Dallinga, bravo a riportare avanti i rossoblù con il 2-1 che ha tagliato le gambe agli austriaci.

Appena tre minuti più tardi, Bernardeschi ha affondato il colpo del 3-1, capitalizzando il cross di Zortea e indirizzando in modo definitivo l’incontro. Nel finale è arrivata anche la firma di Orsolini, protagonista dell’azione che ha chiuso la gara sull’emblematico 4-1.

Con tre partite ancora da disputare, il Bologna resta pienamente in corsa per un posto nei playoff di Europa League. I due punti di distanza dall’ottavo posto aprono addirittura scenari più ambiziosi, con la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. In quest’ottica, lo scontro diretto in casa del Celta Vigo adesso assume il valore di un crocevia fondamentale per le ambizioni europee dei rossoblù.

Bologna-Salisburgo: il tabellino

RETI: 26′ Odgaard, 33′ Vertessen, 51′ Dallinga, 53′ Bernardeschi, 86′ Orsolini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem (69′ Vitik), Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard (69′ Fabbian), Bernardeschi (69′ Dominguez); Dallinga (81′ Castro). Allenatore: Italiano.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup (60′ Ratkov), Diabate (60′ Alajbegovic), Bischoff (74′ Lukic); Baidoo (81′ Konaté), Vertessen (74′ Aguilar). Allenatore: Letsch.

ARBITRO: Igor Pajač (CRO).