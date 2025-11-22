Serie A
Vincenzo Italiano felice e incredulo per il suo Bologna da record: “Scudetto? Non facciamo calcoli”

Vincenzo Italiano si gode la sua creatura rossoblù, un Bologna che per una sera tocca il vertice della classifica di Serie A: “Soddisfazione enorme”, il commento del tecnico per una squadra che sta mietendo record su record: dopo 12 giornate, 24 punti e 21 reti fatte. Mai successo al club nell’era dei 3 punti.
A cura di Alessio Pediglieri
Solo per una sera molto probabilmente, o anche meno, ma il Bologna guarda tutti dall'alto verso il basso nella classifica di Serie A dopo la trasferta di Udine dove i rossoblù sono esondati con un perentorio 3-0 sui friulani. Ennesima prodezza di una squadra che sta riconquistando tutti dopo un avvio difficile e che l'ha posta lassù tra le big che si giocano lo scudetto. Decisive, per capire alla fine della 12a giornata quale sarà la reale posizione, saranno gli esiti di Napoli-Atalanta di questa sera, poi cosa succederà alla Roma a Cremona e all'Inter nel derby col Milan. Intanto Vincenzo Italiano resta felice e incredulo per quanto fatto sin qui: "Non facciamo calcoli". Ma i calcoli ci sono e il suo è un Bologna da record.

Italiano felice ed entusiasta: "Non facciamo nessun calcolo, mi basta veder felice il presidente e i tifosi"

Vicenzo Italiano è raggiante, con un successo importante al ritorno in campo dopo la pausa che ha consegnato alla Serie A un Bologna indomito: "Sapevamo che sarebbe stata dura, ma siamo riusciti a reggere, poi, i due gol ci hanno spianato la strada e tutta la squadra si è comportata bene. Scudetto? Non si possono fare calcoli in questa fase, ma siamo felici per il presidente e per i tifosi. Stiamo rispondendo presente e adesso dobbiamo preparare il match di giovedì con il Salisburgo".

Il tecnico dunque, punta all'Europa per sviare la pressione che adesso arriva sulle spalle dei suoi giocatori con un cammino in campionato da prima ella classe. "I miei meriti? Faccio parte del club e faccio il mio lavoro. In campo vanno i ragazzi ed è una soddisfazione. Dobbiamo continuare a lavorare senza disperdere l’entusiasmo. Sono felice di allenare questi ragazzi. Al di là di chi ha segnato, tutti hanno fatto una grande prestazione".

Il Bologna perde tre giocatori per infortunio in quattro giorni: Italiano ha gli uomini contati

Il record di punti del Bologna: 24 in 12 giornate

E non è la prima volta che le prestazioni arrivano perché questo Bologna è da record. Battendo anche l’Udinese, il Bologna si è portato a quota 24 punti dopo dodici turni di campionato, un risultato importante, che significa una media di due punti a gara e che significa anche uno record assoluto: nel corso della sua storia, il club rossoblù non si era mai spinto così in alto in classifica nell’era dei tre punti. L'ultima volta che si era ritrovato il Bologna in alto, si deve riavvolgere il nastro dei ricordi fino al 2002-2003, quando si arrivò a 22 punti.

Bologna macchina da gol: record anche di reti fatte, sono già 21

Vittorie e risultati utili consecutivi conquistati anche a suon di gol. Fino ad oggi, sono state ben 21 le reti siglate in campionato e anche in questo caso si tratta di un record assoluto nell'era dei tre punti a partita. Il Bologna infatti, era riuscito a spingersi fino a quota 20 reti, sempre dopo in dodici turni,  in due occasioni, entrambe lontane anni luci: nelle stagioni 1996/97 e 1997/98.

