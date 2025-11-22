Emozioni e spettacolo tra Cagliari e Genoa, mentre il Bologna non si ferma più: 3 gol a Udine

A Cagliari un punto a testa tra i padroni di casa e il Genoa con sei gol in totale. Liguri due volte in vantaggio, alla fine sono stati salvati nel finale da Martin. Bologna show a Udine: 3-0 nel segno di Pobega e Bernardeschi.

Il Bologna vince anche a Udine, 3-0, e si prende l'ennesimo risultato utile consecutivo dopo 12 giornate restando nelle zone altissime della classifica. Pobega si inventa goleador con una doppietta, il tris porta la firma di Bernardeschi. A Cagliari spettacolo puro contro il Genoa di De Rossi: 3-3 il risultato finale con iliguri per due volte in vantaggio e costretti a recuperare nel finale.

Cagliari-Genoa 3-3, super Borelli ma Martin salva i liguri

Gol e divertimento a Cagliari con il Genoa che ha dato filo da torcere agli isolani con una serie di capovolgimenti di fronte ed emozioni dal primo al 90′. Merito di Pisacane e De Rossi che si sono affrontati a viso aperto, cercando i tre punti in palio senza guardarsi troppo alle spalle: 3-3 il risultato finale con i liguri per primi in vantaggio e pericolosi e ultimi nel riuscire a trovare la rimonta per evitare il KO in Sardegna.

Le ostilità iniziano subito grazie ad un Genoa arrembante che per primo sfiora la rete e per primo va meritatamente in vantaggio alla Unipol Domus di Cagliari. Merito di un Vitinha che trova il primo gol stagionale per il momentaneo 1-0 che si trasforma poco dopo in 1-1 grazie al pareggio di Borelli a metà primo tempo. Che si conclude con altri fuochi d'artificio, con il Genoa che si porta in vantaggio 2-1 con Ostigard al suo terzo centro nelle ultime tre gare per poi subire il 2-2 quasi immediato, da parte di Sebastiano Esposito. Nella ripresa, il copione non cambia con il Cagliari però a capovolgere l'inerzia del match: il 3-2 arriva su assist di Zappa ancora per Borelli che si trasforma in goleador, ma il Genoa ha il merito di crederci fino alla fine. Ci pensa l'esterno Martin a mettere il sigillo del 3-3 poco prima di un lunghissimo recupero in cui il Grifone finisce in 10 ma con un punto pesantissimo.

Udinese-Bologna 0-3, Pobega goleador poi il tris di Bernardeschi

Al Friuli le emozioni sono tutte per merito degli ospiti, con il Bologna di Italiano che fa tutto da solo: prima sbaglia dal dischetto poi dilaga grazie al bomber di giornata, Pobega autore delle reti del successo rossoblù in trasferta che schianta i bianconeri. L'Udinese rischia di andare sott'acqua a fine primo tempo: un rigore dubbio, per un tocco di mano porta Orsolini dal dischetto ma Okoye si supera e sventa il pericolo dagli 11 metri.

La partita dell'Udinese non decolla mai, con il Bologna attento in difesa e spietato laddove trova spazi importanti. Se Castro, unica punta di giornata, latita, ci pensa un super Pobega che risolve i problemi inventandosi una doppietta da cineteca anche grazie ad un assist di Orsolini che si è fatto perdonare per l'errore precedente. I padroni di casa non riescono più a reagire e nel finale in pieno recupero, ci pensa anche Federico Bernardeschi a infilare ancora una volta Okoye per il 3-0 finale.