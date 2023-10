La coreografia dei tifosi della Salernitana fa il giro del mondo: è un’opera d’arte meravigliosa Sconfitti in campo dall’Inter, i tifosi della Salernitana hanno sicuramente vinto fuori, in virtù di una coreografia meravigliosa che ha trasformato la Curva Sud Siberiano in un enorme set a cielo aperto, illuminando la notte con i colori universali della bellezza. Tutto il mondo ha assistito ammirato.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato scorso la Salernitana è stata battuta all'Arechi dall'Inter, crollando nel secondo tempo sotto i colpi dello scatenato Lautaro Martinez, autore dei quattro gol della vittoria nerazzurra. Sconfitti in campo, i tifosi granata hanno sicuramente vinto fuori, in virtù di una coreografia meravigliosa che ha trasformato la Curva Sud Siberiano in un enorme set a cielo aperto, illuminando la notte con i colori universali della bellezza.

Il tema della coreografia erano i Pink Floyd e la loro discografia leggendaria, nel 50simo anno dalla pubblicazione dell'album capolavoro "The Dark Side of the Moon", che uscì nel 1973. Ai lati della curva sono stati raffigurati i due volti presenti nella copertina di un altro album della band britannica, "The division bell" (1994), poi nella parte centrale sono comparsi gli inconfondibili mattoni di "The Wall" (1979), con la scritta a completare l'iconica cover del 33 giri.

Il cuore del ‘muro' è stato poi fatto crollare e al suo posto nella curva sono comparsi l'arcobaleno e il triangolo della copertina di "The Dark Side of the Moon", modificato per l'occasione con l'inserimento all'interno di un testo che richiama al caloroso tifo del club campano: "Ci troverete sempre nel lato oscuro della luna".

Infine anche questo spezzone di coreografia è caduto ed è calato il simbolo della Salernitana, il cavalluccio marino, incastonato in un enorme diamante granata, con sotto la scritta "continua a brillare pazzo diamante". Qua il richiamo è al brano "Shine on you crazy diamond", inserito nell'album "Wish you were here" (1975). Il tutto sottolineato dalle musiche dei Pink Floyd in sottofondo.

Una vera e propria opera d'arte, la cui preparazione ha richiesto parecchi giorni, e che in poco tempo è diventata virale sui social, facendo il giro del mondo e raccogliendo elogi ovunque. Impossibile non restare ammirati: per una volta esportiamo il bello della passione calcistica.