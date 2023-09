Lautaro Martinez sveglia l’Inter contro la Salernitana: entra e ne fa quattro, Milan riagganciato L’Inter batte 4-0 la Salernitana e aggancia il Milan in vetta alla classifica della Serie A: decisivo Lautaro Martinez che entra nella ripresa e segna quattro gol.

A cura di Michele Mazzeo

L'Inter batte 4-0 la Salernitana all'Arechi nel match della settima giornata della Serie A 2023-2024 e riaggancia in cima alla classifica il Milan mettendosi anche alle spalle la cocente sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Un successo non facile per la compagine di Simone Inzaghi, lontana parente di quella squadra dominante vista nelle prime uscite stagionali, che solo dopo l'ingresso in campo di Lautaro Martinez è riuscita a far pendere l'ago della bilancia dalla sua parte.

Una vittoria arrivata al termine di un match che ha visto la formazione nerazzurra, con tanti titolarissimi lasciati a riposo in vista della Champions League (Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez su tutti), partire forte con un Alexis Sanchez inizialmente ispirato e un Davy Klaassen, alla prima da titolare, uscire alla distanza, abbassando poi ritmi col passare dei minuti permettendo così alla Salernitana di farsi pericolosa dalle parti di Sommer con le ripartenze veloci affidate al rientrante Boulaye Dia e Jovane Cabral.

Poche le vere occasioni da gol create dalle due squadre nei primi quarantacinque minuti e così, dopo appena dieci minuti dall'inizio del secondo tempo, Simone Inzaghi decide di far ricorso alla panchina mandando in campo Lautaro, Mkhitaryan e Asslani al posto di Sanchez, Klaassen e un acciaccato Calhanoglu. Ed è proprio la mossa del tecnico nerazzurro a consentire all'Inter di trovare il vantaggio: Thuram si invola sulla corsia mancina e mette in mezzo un pallone calibrato sui piedi di Lautaro Martinez che con un tocco sotto scavalca Ochoa in uscita disperata e sigla il gol dello 0-1.

Il vantaggio dei nerazzurri però vacilla subito: Martegani scippa il pallone a Lautaro a centrocampo e si invola verso l'area nerazzurra servendo poi sul taglio Legowski che batte Sommer per quello che sarebbe stato l'1-1 se non fosse stato per l'intervento del VAR che segnala all'arbitro Abisso la posizione di fuorigioco del polacco al momento del passaggio. Passato lo spavento ci pensa ancora una volta Lautaro Martinez a mettere in apprensione la retroguardia granata prima costringendo Gyomber a spendere un cartellino pur di fermarlo e poi siglando il gol del 2-0 con una bella girata al volo sul cross di Barella arrivato al termine di una bella combinazione corale dei nerazzurri.

La serata dell'attaccante argentino non è però ancora finita: a cinque minuti dal termine Thuram conquista un calcio di rigore e dal dischetto si presenta proprio Lautaro Martinez che spiazza Ochoa e mette a segno così la personale tripletta e al novantesimo cala addirittura il poker depositando in rete il pallone servitogli da Carlos Augusto.