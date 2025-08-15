Juric spoilera come va a finire tra Lookman, Atalanta e Inter: fa un’ammissione a sorpresa

Il tecnico della ‘dea’ si lascia sfuggire indizi sul futuro del calciatore, ormai ai ferri corti con la società bergamasca: “Con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero”. Ma il finale non è scritto, potrebbe essercene uno inatteso.

Il caso Lookman è diventato il tormentone di mercato estivo e, al tempo stesso, un tiro alla fine a tre sul futuro dell'attaccante. Lui ha già raggiunto l'accordo con l'Inter e rotto i ponti con l'Atalanta che gli aveva sì promesso la cessione ma all'estero e a determinate cifre, trovando accondiscendenza da parte del giocatore. L'offerta del club nerazzurro non è stata ritenuta adeguata dal punto di vista economico per lasciar partire il calciatore che agli orobici è legato da un contratto fino al 2027. La situazione s'è impantanata ma Ivan Juric, tecnico dei bergamaschi arrivato dopo Gian Piero Gasperini (passato alla Roma), ha di fatto spoilerato la soluzione della vicenda facendo un'ammissione a sorpresa. Nel senso che non fa proprio un favore alla sua società nel dichiarare "non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman".

Le parole di Juric su Lookman e le mosse dell'Atalanta

In buona sostanza, da un lato ha confermato quel che ormai è chiaro a tutti (impossibile, allo stato dei fatti, ipotizzare una ricuciture dei rapporti col giocatore), dall'altro ha s'è lasciato sfuggire il rammarico per le trattative e gli obiettivi possibili da portare a termine nei prossimi 15 giugno (la sessione estiva, infatti, si chiude il 1° settembre alle 20). "Ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello", le parole pronunciate nell'intervista all'Eco di Bergamo. Quanto a Lookman, fornisce un indizio ulteriore: "Con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero".

La pensa diversamente l'Atalanta che, forte dei regolamenti, oltre a una multa salata può perfino emettere provvedimenti molto più severi nei confronti di Lookman (rischia di essere messo fuori rosa e vedere pesantemente decurtato lo stipendio). La stessa ‘dea', nel caso il nigeriano decidesse di interrompere il contratto appellandosi all'articolo 17 Fifa, potrebbe reagire portando addirittura in giudizio tanto il tesserato dissidente quanto l'Inter per ottenere un equo indennizzo. Ipotesi estrema, che pure aveva preso piede nei giorni più caldi della diatriba.

Cosa può succedere fino alla chiusura del mercato estivo

Come andrà a finire? L'intenzione da parte dell'Atalanta è sempre la stessa: vendere il calciatore all'estero (negli ultimi tempi s'era fatto vivo l'Arsenal) e fare cassa. L'Inter non ha escluso del tutto l'opportunità di avanzare una nuova proposta ma, nel frattempo, s'è cautelata avviando contatti serrati con la Roma per Manu Koné. E Lookman? Attende, ma non potrà farlo ancora per molto. E non è detto che vada via per forza perché se non arriva l'offerta richiesta (50 milioni), i bergamaschi sono pronti a tenersi il calciatore.