Manu Koné all’Inter con i soldi destinati a Lookman: accelerata improvvisa della trattativa con la Roma

L'Inter accelera sul mercato e si concentra su Manu Koné della Roma, dopo lo stallo nella trattativa per Ademola Lookman con l'Atalanta. Secondo Sky Sport, i nerazzurri sono pronti a presentare una prima offerta da 40 milioni di euro più bonus, cifra equivalente a quella destinata inizialmente per l'attaccante nigeriano.

Il club meneghino, a meno di due settimane dalla chiusura del mercato e a nove giorni dall'inizio del campionato, vuole chiudere rapidamente l'operazione. Il centrocampista francese, 24 anni, è diventato un punto fermo dello scacchiere tattico della Roma, con 34 presenze in Serie A, 2 gol e 1 assist nella stagione 2024/2025. Dinamismo, capacità di interdizione e impostazione lo rendono centrale nei progetti futuri del club giallorosso anche con il nuovo corso firmato Gian Piero Gasperini.

Roma valuta l'offerta e possibili reinvestimenti

La Roma considera Koné un giocatore importante, ma non incedibile. L'offerta dell'Inter, se accettata, permetterebbe ai capitolini di reinvestire sul mercato, ad esempio su profili come Soungoutou Magassa del Monaco, già contattato dal club giallorosso e per il quale i monegaschi hanno da poco rifiutato 13 milioni offerti dal Nottingham Forrest, e sugli esterni offensivi Jadon Sancho e Leon Bailey (con l'ingaggio dell'uno che non esclude l'altro).

Secondo diverse fonti, la trattativa con l'Inter potrebbe definire rapidamente il futuro del centrocampista, con la Roma pronta a negoziare anche i bonus per chiudere l'affare. L'arrivo di Koné in nerazzurro rafforzerebbe un centrocampo già competitivo, adattabile sia al 3-5-2 sia al 3-4-2-1, permettendo a giocatori offensivi come Frattesi, Sucic e Mkhitaryan di giocare più avanzati.

Strategia nerazzurra: dal blocco Lookman alla corsa per Koné

Con la trattativa per Lookman ferma da oltre dieci giorni, l'Inter ha deciso di virare su Koné, sfruttando la stessa cifra destinata al nigeriano. L'obiettivo è chiudere rapidamente, evitando ritardi a pochi giorni dall'inizio del campionato. La risposta della Roma sarà determinante per la conclusione di un'operazione che potrebbe cambiare i piani di mercato nerazzurri e influenzare anche le mosse dei giallorossi su altre piste.