L’Inter non presenterà una nuova offerta per Lookman: cosa sta succedendo nel caso dell’estate

Lookman è ancora un caso di mercato per l'Atalanta che non ha ancora trovato la strada giusta per uscire da questo labirinto. È la storia dell'estate e tutti attendono pazienti di capire come andrà a finire questo intricato incrocio fra l'attaccante, la Dea e anche l'Inter che resta la sua destinazione preferita: ha dato la sua parola alla squadra di Chivu e intende mantenerla, ma la squadra proprietaria del suo cartellino non fa nessun passo indietro e non ha neanche fissato un prezzo attorno al quale trattare.

Mentre il giocatore si allena da solo in Portogallo i bergamaschi restano fissi sulle loro posizioni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: l'Atalanta non vuole fissare un prezzo per lui perché non lo considera in vendita, dall'altra parte l'Inter continua ad aspettarlo, forte del patto che è stato stretto, ma ha fatto sapere che non presenterà più alcuna offerta dopo l'ultimo rifiuto. In tutto ciò il Napoli resta alla finestra in attesa di capire cosa succederà al giocatore più chiacchierato di questa sessione di mercato.

A che punto è il caso Lookman all'Atalanta

Di parole ne sono state dette e scritte, ma la realtà è che a due settimane dall'inizio del nuovo campionato il nigeriano è ancora all'Atalanta, scontento e desideroso di andare all'Inter. È da solo in Portogallo, la sua squadra è arrabbiata con lui e pensa a una sanzione per tutto ciò che è accaduto, ma nel frattempo lo considera ancora incedibile. L'Inter è ferma all'offerta da 45 milioni di euro, potrebbe forse arrivare a 50 (45 più 5 di bonus), ma non andrà oltre finché non ci sarà un prezzo preciso attorno al quale trattare: la strategia dei nerazzurri è quella di aspettare pazientemente sulla riva del fiume, valutando anche altri profili come quello di Sancho per non restare senza un Piano B.

Il nigeriano è sempre più convinto di unirsi alla squadra di Chivu, con la quale ha già un accordo per un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro a stagione. La parola è stata data ma l'Atalanta resta rigida sulle sue posizioni e non ha nessuna intenzione di mettere Lookman sul mercato, alimentando ancora di più l'astio che orami da settimane serpeggia nell'ambiente. Chi aspetta pazientemente è anche il Napoli: la squadra di Conte resta alla finestra in attesa di sviluppi, cercando un varco in cui inserirsi per provare a piazzare il grande colpo.