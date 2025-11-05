Champions League
video suggerito
video suggerito

Juric spiega in diretta tv cosa è successo con Lookman: “Poi si vede tutto nello spogliatoio”

Il tecnico torna sull’episodio accaduto nella ripresa a Marsiglia al momento della sostituzione, non gradita dal calciatore: “Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene”.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

La lite tra Ivan Juric e Ademola Lookman ha reso ancora più calda la fase cruciale della ripresa di Marsiglia-Atalanta. "Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica – le parole del tecnico che spiega in diretta tv cosa è accaduto – e succedono quando il calciatore non gradisce il cambio perché non vuole uscire. Siamo stati noi stessi giocatori e lo sappiamo… poi si vede tutto nello spogliatoio". È successo tutto al momento della sostituzione del nigeriano, che il tecnico ha richiamato in panchina pochi minuti dopo la rete che gli è stata annullata per un check del VAR. Contrariato per la decisione dell'allenatore, l'attaccante si lascia scappare una parola di troppo quando passa nei pressi del tecnico. La reazione è immediata, anche molto dura: Juric afferra il giocatore per un braccio e lo rimprovera.

Juric in tv: "Lookman? È la stessa cosa che fece De Bruyne col Napoli"

La tensione è altissima, i due arrivano quasi alle mani. Se non succede è solo perché dalla panchina della ‘dea' intervengono a fermare Lookman. La cosa, però, non finisce lì: a fine match, mentre i compagni di squadra festeggiano per la vittoria, il tecnico si avvicina di nuovo a lui e lo catechizza a dovere ancora una volta. Juric, però, tende a smussare le asperità della vicenda: almeno davanti ai microfoni tiene un profilo basso e dà la giusta dimensione alla cosa. Nello studio di Sky c'è Paolo Di Canio che, ricordando il recente passato del calciatore (rientrato in squadra dopo i contrasti per la mancata cessione all'Inter), ha sottolineato quanto sia importante tenere ben salde le gerarchie.

Immagine

"Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene – aggiunge Juric -. Poi io capisco e per me passa tutto. Del resto, è successa la stessa cosa anche con De Bruyne a Napoli". Il riferimento è al gesto impulsivo fatto dal belga a San Siro, contro il Milan, quando si mostrò contrariato per il cambio.

Leggi anche
Juric strattona Lookman, faccia a faccia dopo il cambio a Marsiglia: devono separarli

Chiarito tutto, Juric torna anche sulla prestazione dell'Atalanta: "Vittoria pienamente meritata. Siamo stati sfortunati sull'episodio del rigore e per il gol annullato. Ma per me non è cambiato niente perché abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni anche se i risultati non sempre sono arrivati". E il gol bellissimo di Samardzic ha rimesso tutto a posto, oltre a calmare i bollenti spiriti.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Carlos Augusto salva l'Inter, nessuna goleada al Kairat che esce a testa alta da San Siro
Perché l'arbitro ha prima concesso il rigore per il fallo su Bisseck e poi lo ha annullato con il VAR
L'Atalanta vince una partita pazza a Marsiglia, succede di tutto al Velodrome: la decide Samardzic
Juric spiega in diretta tv cosa è successo con Lookman: "Poi si vede tutto nello spogliatoio"
Il gesto di De Zerbi furioso per il rigore non dato al Marsiglia: dalla panchina tira fuori un iPad
Chivu non ha mezzi termini e boccia l'Inter vista contro il Kairat: "È stata una vera lezione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views