Juan Jesus e Zielinski titolari, Chiesa non ce la fa: le formazioni di Calzona e Allegri per Napoli-Juve

Juan Jesus e Zielinski titolari, Chiesa non ce la fa: le formazioni di Calzone e Allegri per Napoli-Juve Gli aggiornamenti in tempo reale sulle ultime news di Napoli-Juventus raccontano le possibili scelte di formazione per la partita di domenica sera. Il tecnico bianconero pensa a una mossa a sorpresa.

Le ultime news sulle formazioni di Napoli–Juventus spiegano bene come arrivano le due squadre al big match della 27a giornata di Serie A. Gli aggiornamenti in tempo reale confermano le ‘certezze' di Calzona e le difficoltà di Allegri.

La situazione per i partenopei è più delineata: Cajuste e Ngonge non saranno del match a causa di infortuni e scorie di acciacchi, la vera novità consiste nel ritorno di Juan Jesus nel pacchetto arretrato dopo Cagliari e l'ondata di polemiche per quell'errore costato la vittoria in pieno recupero. Il tecnico lo ha difeso pubblicamente e non s'è trattato di un'arringa di facciata quando ha spiegato – puntando la riflessione sul concetto di squadra – che quel gol del pareggio incassato da polli è figlio di una serie di errori e non della disattenzione di uno solo.

Cambio della guardia sulla corsia mancina: a Reggio Emilia contro il Sassuolo c'era Mario Rui, domenica sera in quella porzione di campo ci sarà Olivera. Così come a centrocampo Calzona è stato chiaro: almeno in campionato – considerata l'esclusione dalla lista Champions – non vuole privarsi di Zielinski.

I numeri, l'estro, gli strappi improvvisi e le ‘sciabolate morbide' del polacco possono rappresentare un'arma in più per tentare l'arrampicata in classifica e scollinare fino alla zona Champions. In attacco Osimhen e Kvaratskhelia sono tornati esplosivi e, anche se la Juve è di altra pasta rispetto al Sassuolo, possono dare una spallata al match assieme al terzo componente del tridente (con Politano che al momento resta favorito su Raspadori).

Quanto alla Juve, Allegri è costretto anzitutto a ricucire il centrocampo per le assenze pesanti di Rabiot e McKennie e a fare i conti con le condizioni di forma ancora precarie di Danilo e Chiesa. In difesa ad agire sarà ancora il terzetto composto da Gatti, Bremer e Rugani. Cambiaso e Kostic saranno gli esterni in mediana con Alcaraz (schierato titolare, e la mossa a sopresa), Locatelli e Miretti nel ruolo di lotta e di governo. Una toppa il tecnico la metterà anche al reparto offensivo: l'ex Viola è una delle note dolenti tant'è che al fianco di Vlahovic ci sarà il giovane talento Yildiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri.