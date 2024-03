Napoli-Juve, Allegri costretto a rivoluzionare il centrocampo: si sposta uno tra Danilo e Cambiaso Le assenze di Rabiot e McKennie mettono in emergenza la Juventus, che a Napoli sarà costretta a cambiare a metà campo. Uno tra Danilo e Cambiaso affiancherà Locatelli e Carlos Alcaraz in mediana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Napoli-Juventus non vale lo scudetto, come è stato qualche anno fa, ma è pur sempre una partita molto importante. Lo è soprattutto per i partenopei che hanno poche chance di raggiungere il quarto posto, ma se vogliono raggiungerlo devono praticamente sempre, come hanno fatto con il Sassuolo. I bianconeri invece vedono l'Inter lontanissima (è a +12), ma deve difendere la seconda posizione in classifica. Al Maradona Allegri si presenterà con due pesanti assenze a centrocampo e di sicuro ci sarà almeno una novità, ma il tecnico livornese sta pensando a una sorpresa in mediana.

Adrien Rabiot ha riportato un infortunio nel primo tempo di Juventus-Frosinone ed ha dovuto lasciare il campo. Gli esami non hanno dato un buon responso. Lussazione della falange del primo dito del piede. Forfait per Napoli, e poi chissà. Mentre Winston McKennie, autore di due assist contro i ciociari, ha invece ammainato bandiera per una lussazione a una spalla. Due assenze di rilievo che obbligano Allegri a cambiare tanto, ma non modulo.

Il 3-5-2 non si tocca e per non modificare lo schema a metà campo ci sarà di sicuro un terzetto inedito. L'unico sicuro del posto è Locatelli. Molto probabile l'inserimento dal primo minuto di Carlos Alcaraz, anche se c'è chi sostiene che l'argentino possa più subentrare a Miretti nella ripresa.Di centrocampisti puri oltre a questi in rosa non ce ne sono. Quindi se uno tra Alcaraz e Miretti sarà in panchina il terzo centrocampista centrale sarà uno tra Danilo e Cambiaso.

Il brasiliano è sulla via del recupero e potrebbe essere piazzato a metà campo, posizione che ha già occupato. Se invece Danilo non sarà al top e avrà magari non avrà la possibilità di giocare per 90 minuti, Allegri potrebbe spostare al centrale, come mezzala, Cambiaso, che in automatico lascerebbe il posto sulla fascia a Kostic, che però si dovrebbe trovare a fronteggiare Kvaratskhelia.