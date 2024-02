Rabiot e McKennie infortunati, Allegri ridisegna il centrocampo per Napoli-Juve: le possibili scelte Rabiot e McKennie sono infortunati e Allegri dovrà ridisegnare il centrocampo per Napoli-Juve: le possibili scelte dell’allenatore bianconero per il big match contro i campioni d’Italia in carica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Juventus dovrà fare a meno degli infortunati di Rabiot che McKennie per la partita contro il Napoli, posticipo della 27a giornata di Serie A. I bianconeri sono tornati al successo in campionato domenica scorsa con un gol nel recupero col Frosinone ma Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a due elementi imprescindibili per il suo centrocampo.

Come stanno Rabiot e McKennie? Il centrocampista americano si è fermato per una lussazione alla spalla sinistra mentre il calciatore francese ha rimediato lo stesso problema alla falange di un dito del piede destro. La Juventus non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere i due in campo, ma la sensazione è quella che potrebbero saltare le sfide con Napoli e Atalanta, importantissime per la zona Champions League.

Come Allegri ridisegnerà il centrocampo della Juventus? È molto probabile che Carlos Alcaraz possa partire dal primo minuto contro i partenopei dopo che è stato scelto da Allegri per prendere il posto dell’infortunato Rabiot a gara in corso con il Frosinone. L'argentino ha voglia di dimostrare il suo valore e quando è stato chiamato in causa non ha mai deluso, pur non facendo cose eclatanti.

Al posto di McKennie dovrebbe giocare Fabio Miretti, che andrebbe a completare con Alcaraz e Locatelli il trio in mezzo al campo. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili bianconere non è stato utilizzato spesso quest'anno ma conosce alla perfezione i meccanismi e le idee di Allegri per quel ruolo.

Queste potrebbero essere le scelte più logiche in vista di una partita importante come quello dello stadio Maradona.

Da non scartare altre opzioni, come l’accentramento del jolly Cambiaso nel ruolo di mezzala o l’avanzamento di Danilo nel ruolo di regista basso e lo spostamento di Locatelli nel ruolo di incursore. Sembra una scelta alquanto remota ma non è da scartare del tutto.

L'unica cosa certa è che Allegri perde due pedine importanti della sua mediana in due scontri diretti, anche se il Napoli sembra davvero lontanissimo dalla zona Champions ormai.