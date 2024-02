Adrien Rabiot mostra la radiografia del suo infortunio su Instagram: “Ecco com’è finita” Il centrocampista francese della Juventus è stato costretto ad abbandonare il campo contro il Frosinone per un pestone preso dai compagni di squadra, Bremer e Chiesa. È stato lui stesso a mostrare le sue condizioni. Brutte notizie anche per McKennie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il centrocampista della Juve, Adrien Rabiot, ha postato sui social la radiografia del suo piede.

"Ecco com'è finita". Adrien Rabiot ha postato la radiografia del suo piede infortunato su Instagram e mostrato a tutti quel è l'entità dell'infortunio subito al piede durante la partita col Frosinone. Il centrocampista francese della Juventus è rimasto in campo per meno di mezz'ora: s'è fatto male a causa di un contrasto fortuito con i compagni di squadra, Bremer e Chiesa. Ha avuto la peggio mentre calciava verso la porta dei ciociari e, visibilmente dolorante, ha abbandonato il campo (al suo posto è entrato Alcaraz).

Quali sono le sue condizioni e, soprattutto, i tempi di recupero? La prima diagnosi ha riscontrato una lussazione della falange del primo dito (l'alluce) del piede destro. Ce la farà a essere pronto per la sfida del prossimo turno contro il Napoli? Difficile dirlo adesso, solo gli accertamenti medici che verranno effettuati nella giornata di lunedì al Medical Center diranno con chiarezza se potrà essere a disposizione oppure no. Rabiot è stato particolarmente sfortunato, sia per la dinamica dell'incidente sia per aver subito un altro infortunio nella scorsa gara di campionato: fu contro il Verona e si fece male alla caviglia sinistra, ma riuscì comunque a portare a termine la partita.

Il centrocampista bianconero s'era fatto male anche nella gara precedente col Verona.

Dopo aver effettuato i primi controlli, l'ex calciatore del Paris Saint-Germain ha condiviso sui social network l'immagine dell'esame a cui s'è sottoposto a corredo di una storia in cui ha mostrato la lastra dell'arto: "Ecco com'è finita la duecentesima oggi… Grazie per i vostri messaggi". Duecentesima perché quella giocata con il Frosinone è stata la gara numero 200 in bianconero, battezzata con un infortunio beffardo.

Leggi anche Sinner numero 2 del ranking ATP già a Indian Wells: cosa serve per superare Alcaraz

Rabiot non è l'unico calciatore che è uscito malconcio alla gara coi ciociari, ne ha parlato anche Allegri nel dopo match. A marcare visita in infermeria è stato anche Weston McKennie, autore di un'ottima prestazione anche in versione assist-man per la palla servita a Vlahovic. Il centrocampista americano è stato costretto ad uscire nel finale della gara per aver riportato una lussazione alla spalla sinistra, un infortunio che si è procurato candendo male dopo il tentativo di recuperare un pallone. Subito dopo il trauma è rimasto a terra per qualche minuto ed è uscito dal campo molto dolorante: aveva il braccio sinistro immobilizzato e, per lui più ancora per Rabiot, ci sono meno possibilità che sia pronto e a disposizione per Napoli. Nelle prossime ore se ne saprà di più.