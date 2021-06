Gli Europei 2021 stanno finalmente per prendere inizio. Dopo il rinvio a causa della pandemia di Covid-19 Euro 2020 sta per cominciare con un anno di ritardo rispetto al programma originale. Ad aprire la competizione continentale il match Turchia-Italia in programma oggi alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La partita, valida per la prima giornata del Gruppo A, vedrà dunque la Nazionale di Roberto Mancini affrontare la selezione turca guidata dal ct Şenol Guneş davanti a circa 16mila spettatori (pari al 25% della capienza dell'impianto). Arbitra l'olandese Danny Makkelie.

L'Italia arriva a questa gara d'esordio del campionato Europeo dopo aver agevolmente vinto il proprio girone di qualificazione e reduci da una lunga striscia di gare senza sconfitte che dura dal settembre 2018, mentre la Turchia ha staccato il pass grazie al secondo posto nel girone vinto dalla Francia campione del mondo in carica. Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta TV dalla Rai in chiaro su Rai1 e da Sky.

Europei 2021, dove vedere Turchia-Italia in chiaro sulla Rai e su Sky

Tutte le gare dell'Italia degli Europei 2021 saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming dalla Rai e da Sky. Sarà possibile vedere la gara d'apertura del campionato Europeo Italia-Turchia di oggi in diretta in chiaro su Rai 1 e sull'emittente satellitare sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder), Sky Sport Football (canale 204) e Sky Sport (canale 251).

Turchia-Italia dove vederla in streaming su RaiPlay

Italia-Turchia in programma oggi alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile anche il diretta streaming. Sarà possibile guardare il match d'apertura degli Europei 2021 anche su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, anche tramite SkyGo.

Gli orari TV di Turchia-Italia a Euro 2020

Il calcio d'inizio di Italia-Turchia è previsto alle ore 21:00 di oggi. Diversi però gli orari TV con Rai e Sky che apriranno prima il collegamento con lo stadio Olimpico. Su Rai 1 la trasmissione comincerà infatti alle 20.30 per poi proseguire anche dopo il termine del match con un ampio post partita. Su Sky Sport Uno invece si partirà dalle 19:30.

Italia agli Europei, la formazione di Roberto Mancini

Tutto pronto dunque per l'esordio agli Europei 2021 dell'Italia. Per questo primo match contro la Turchia il ct Roberto Mancini sembra avere pochi dubbi sull'undici da schierare inizialmente con l'unico ballottaggio che dovrebbe riguardare Berardi e Chiesa per il ruolo di esterno offensivo di destra. Questa la probabile formazione dell'Italia contro la Turchia:

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

La probabile formazione della Turchia

Pochi i dubbi anche per il ct della Turchia Şenol Güneş intenzionato a confermare l'undici che gli ha dato maggiori garanzie durante le Qualificazioni. Dal primo minuto dovrebbero infatti partire sia i tre pilastri del Lille campione di Francia Celik, Yazici e Ylmaz, che i due "italiani" Demiral e Calhanoglu. Questa la probabile formazione della Turchia contro l'Italia:

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

Le partite dell'Italia nel girone A degli Europei

Italia-Turchia di questa sera segnerà il debutto degli Azzurri e aprirà di fatto gli Europei 2021. Il match sarà anche la prima gara del gruppo A che, oltre alle due formazioni che si sfidano oggi all'Olimpico di Roma, vede anche coinvolte Svizzera e Galles. Ecco il calendario delle partite dell'Italia nel girone degli Europei: