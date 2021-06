L’Italia inizia la settimana di lavoro che la porterà all’esordio a Euro 2020, per sfidare la Turchia, gara in programma all’Olimpico di Roma venerdì 11 giugno alle ore 21. E lo fa con la tranquillità di chi sa che ha forza, qualità e condizione già ad ottimi livelli. Buone notizie infatti, da Coverciano con il recupero costante di chi è infortunato e, anche se Mancini al debutto non potrà contare su tutti, potrà gestire la situazione con serenità.

Marco Verratti sta trovando la fiducia e la condizione dei tempi migliori: recuperare dall'infortunio al collaterale del ginocchio destro è l'obiettivo principe che sta per essere raggiunto per mettersi al servizio della causa azzurra. Il centrocampista del Psg continua a scendere in campo e ha iniziato a farlo con il pallone. Anche se non potrà essere disponibile per Italia-Turchia di venerdì ma Mancini spera di poterlo convocare la successiva partita, il 16 giugno con la Svizzera per il secondo match del girone.

Situazione positiva anche per Alessandro Florenzi che in conferenza stampa ha rassicurato sulle condizioni personalmente. Nessun dubbio sulla sua disponibilità perché si tratta solo di affaticamento muscolare e dunque sarà nel gruppo con Mancini che deciderà se farlo giocare da subito oppure vedere l'evolversi del match.

Tutto pronto, quindi, con la conferma dei giorni scorsi sull'11 possibile titolare: in porta Donnarumma, in difesa Florenzi (al netto della condizione), Bonucci e Chiellini, a sinistra Spinazzola in vantaggio su Emerson Palmieri. A centrocampo con Barella e Jorginho ci sarà Locatelli, in attesa di Verratti, in avanti Immobile favorito su Belotti, Berardi su Chiesa

ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.