Inghilterra-Italia, dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai: formazioni della partita di qualificazione L’Italia affronterà l’Inghilterra stasera a Wembley. L’incontro è determinante per le Qualificazioni a Euro 2024. Inghilterra-Italia si giocherà alle 20:45 e si potrà seguire in TV su Rai 1.

A cura di Alessio Morra

Dopo il successo per 4-0 su Malta, stasera l'Italia sfida l'Inghilterra a Wembley per l'ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2024: una partita fondamentale per gli Azzurri che in caso di vittoria aggancerebbero gli inglesi al primo posto del girone. Calcio d'inizio alle ore 20:45, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay. Arbitro della sfida il francese Clement Turpin.

Agli Azzurri – che tornano a Wembley poco più di due anni dopo la trionfante finale degli Europei 2021 vinti da Mancini – servono 4 punti per strappare il pass per gli Europei 2024: la classifica del girone C vede l'Inghilterra prima a 13 punti, con Italia e Ucraina (con una partita in più) a 10 punti , Macedonia del Nord a 7 e ultima Malta a 0. Il successo contro la nazionale italiana darebbe ai Tre Leoni la matematica qualificazione ai campionati europei in Germania, ma una sconfitta rimetterebbe in gioco anche il discorso relativo al primo posto. Attenzione, dunque, anche all'Ucraina (a pari punti in classifica con gli Azzurri ma con un partita in più) diretta avversaria al momento per il secondo posto e impegnata questa sera contro Malta.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia: Southgate cambia portiere. Pickford lascia il posto a Ramsdale e in difesa lancia Colwill, poi i titolarissimi con l'aggiunta di Grealish per l'infortunato Saka. 4-3-3 per Spalletti che manda in campo dall'inizio Di Lorenzo, Frattesi e Scamacca, pronto a fare a sportellate.

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. All: Southgate.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Spalletti

Partita: Inghilterra-Italia

Quando: martedì 17 ottobre 2023

Orario: 20:45

Dove: Wembley, Londra

Diretta TV: Rai 1

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Qualificazioni Euro 2024, 6ª Giornata

Dove vedere Inghilterra-Italia in diretta TV sulla Rai, il canale in chiaro

La partita di Wembley tra l'Inghilterra e l'Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Rai 1, che la manderà in onda a partire dalle ore 20:45. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Prevista la differita su Sky.

Inghilterra-Italia, dove vederla in streaming gratis

La Rai detiene i diritti TV in esclusiva degli incontri della Nazionale. Quindi diretta televisiva solo su Rai 1 e streaming unicamente su raiplay.it.

Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Ramsdale tra i pali, Colwill in difesa, Grealish in attacco. Saranno queste le novità di Southgate. Mentre Spalletti davanti dovrebbe schierare un tridente marcato Sassuolo: con gli ex Raspadori e Scamacca con Berardi.

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. All: Southgate.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Spalletti