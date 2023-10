Attentato a Bruxelles, uomo apre il fuoco in strada, almeno due morti, poi rivendica: “Sono dell’Isis”

Dopo la sparatoria di Bruxelles, le misure di sicurezza sono state rafforzate allo stadio Re Baldovino, dove è in corso la partita di calcio Belgio-Svezia. Il co-presidente del partito dei Verdi, Jeremie Vaneeckhout, si trova allo stadio e ha riferito che la situazione è "tranquilla sugli spalti svedesi". "Atmosfera irreale qui allo stadio. Tifosi innocenti diventano vittime di brutale violenza. Serve prima maggiore chiarezza. Ma le mie più sentite condoglianze a tutte le persone colpite", continua il messaggio sui social. Il capo della sicurezza della Federcalcio svedese, Martin Fredman, afferma che non è chiaro se la partita continuerà ma per ora si gioca in quanto "In questo momento siamo al sicuro e protetti all’interno dell’arena. Semplicemente è meglio che gli svedesi non escano in città adesso". Il sospetto è che l'attentatore si sia diretto verso lo stadio in cerca di altri obiettivi.