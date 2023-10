L’Italia si qualifica agli Europei se… le combinazioni e cosa serve contro l’Inghilterra Il regolamento stabilisce che per qualificarsi a Euro 2024 senza passare per i playoff l’Italia deve classificarsi almeno al secondo posto nel Girone C. Ecco qual è la combinazione di risultati che favorisce gli Azzurri nelle prossime partite e perché è importante la sfida con l’Ucraina.

Le possibili combinazioni di risultato dell’Italia per qualificarsi a Euro 2024.

L'Italia affronta questa sera l'Inghilterra a Wembley, è la terzultima partita del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo la vittoria per 4-0 contro Malta, la Nazionale è risalita al secondo posto nel girone a quota 10 punti, gli stessi dell'Ucraina ma con il vantaggio dello scontro diretto vinto (2-1) contro la selezione di Rebrov e una gara in più da disputare.

Quanti ne occorrono ancora per essere certi di partecipare al trofeo continentale senza il percorso insidioso dei playoff? Quattro possono bastare a patto che nelle prossime gare ancora in calendario arrivino una vittoria contro la Macedonia del Nord (17 novembre) e un pareggio con l'Ucraina (20 novembre). A qualificarsi sono le prime due classificate di ogni girone poi ci sarà l'appendice degli spareggi alla quale, da regolamento, prenderanno parte le terze qualificate.

Classifica Gruppo C

Inghilterra 13 (+14 diff. reti)

Italia 10 (+6)

Ucraina 10 (+1)

Macedonia del Nord 7 (-7)

Malta 0 (-14).

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre si farà ricorso a una serie di criteri per determinare la graduatoria esatta del girone, si va dai puti fatti negli scontri diretti fino all'ipotesi estrema del ricorso alla classifica generale della Nations League 2022-2023:

1. Punti negli scontri diretti

2. Differenza reti negli scontri diretti

3. Gol fatti negli scontri diretti

4. Differenza reti totale

5. Gol fatti in totale

6. Gol in trasferta totali

7. Maggior numero di vittorie

8. Maggior numero di vittorie in trasferta

9. Fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione)

10. Classifica generale della Nations League 2022-2023.

Cosa serve all’Italia per qualificarsi agli Europei: tutte le combinazioni

Il calendario delle prossime 3 partite ci guida attraverso il calcolo delle combinazioni favorevoli all'Italia che, allo stato dei fatti, potrebbe addirittura qualificarsi a Euro 2024 da prima o da seconda del girone, con la certezza (in caso di terzo posto) di entrare nel lotto dei playoff grazie alla partecipazione alla scorsa edizione della Final Four di Nations League.

17 ottobre – Inghilterra-Italia, Malta-Ucraina

17 novembre – Italia-Macedonia, Inghilterra-Malta

20 novembre – Ucraina-Italia, Macedonia-Inghilterra

La Nazionale può ancora sperare di accedere a Euro 2024 da prima così da beneficiare di un sorteggio migliore per la fase finale. Cosa deve fare? Vincere le ultime 3 gare in programma e, dando per acquisite le due vittorie degli inglesi con Malta e Macedonia, imporsi a Wembley con almeno 2 reti di scarto in virtù della sconfitta per 1-2 all'andata. Non dovesse farcela a vincere con un punteggio del genere, dovrebbe sperare di primeggiare in base a un altro criterio della classifica avulsa per l'ipotesi di arrivo a pari punti.

Per qualificarsi da seconda all'Italia occorrono 4 punti nelle ultime 3 partite: in caso di ko a Wembley servirà battere la Macedonia del Nord e riuscire almeno a non perdere con l'Ucraina. Al riguardo il calcolo delle combinazioni offre un ventaglio di opportunità e fa sì che gli Azzurri accedano a Euro 2024 se:

fanno 4 punti con Inghilterra, Macedonia del Nord e Ucraina ma senza perdere la sfida dell'ultima giornata contro la selezione di Rebrov

fanno 4 punti punti tra Inghilterra e Macedonia del Nord e l'Ucraina viene sconfitta da Malta

vincono contro Inghilterra e Macedonia del Nord, l'Ucraina non batte Malta.

arrivano allo scontro diretto a +3, perdono con l'Ucraina con un gol di scarto ma la differenza reti generale resta migliore

arrivano all'ultimo match con un distacco inferiore o con gli stessi punti dell'Ucraina e pareggiano.

Cosa succede se l'Italia perde contro l’Inghilterra

Una eventuale sconfitta degli Azzurri contro l'Inghilterra non inficia le possibilità di qualificazione a patto di battere la Macedonia del Nord e non perdere contro l'Ucraina mettendo al sicuro i 4 punti necessari per rientrare nei margini di qualificazione. Ecco perché anche un ko con gli inglesi non farebbe alcuna differenza.

Rischio play-off: cosa dice il regolamento

Il rischio che l'Italia finisca ai playoff è tangibile ma, rispetto all'esperienza amara del percorso verso i Mondiali in Qatar, c'è un particolare: in quanto semifinalista nell'ultima edizione della Nations League gli Azzurri sono già certi di prendere parte agli spareggi qualora non si classificassero nelle prime due posizioni del girone. Ai playoff in programma tra il 21 e il 24 marzo 2024 vanno 12 nazionali, di queste solo 3 andranno a Euro 2024. L'abbinamento degli avversari potrebbe essere cervellotico. La formula è identica a quella per l'accesso ai Mondiali: semifinale in gara secca in casa, eventuale finale con la vincente dell’altra semifinale da disputare in sede da definire tramite sorteggio.