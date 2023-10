L’Italia batte Malta senza pensieri (4-0), martedì sfida di ben altro spessore con l’Inghilterra I gol di Bonaventura e Berardi (doppietta) indirizzano il risultato dell’Italia contro Malta (3-0). Azzurri al secondo posto nel girone di qualificazione a Euro 2024, in campo mettono la sordina al caso “scommesse illecite”. Prossima gara a Wembley con l’Inghilterra.

La doppietta di Berardi indirizza il risultato dell’Italia contro Malta.

L'Italia batte Malta 4-0 (doppietta di Berardi, acuto di Bonaventura e Frattesi), sale a quota 10 punti e al secondo posto nel girone di qualificazione a Euro 2024. Martedì prossimo c'è la partita di ben altro spessore con l'Inghilterra a Wembley. Lì serve un'impresa per ribaltare le sorti del Gruppo C, prendere la vetta (serve una vittoria, meglio con due gol di scarto) e resistere all'assalto dell'Ucraina (10 punti, ma terza per il ko nel confronto diretto) che a Malta non dovrebbe incontrare chissà quali ostacoli per raccogliere l'intera posta.

Macedonia del Nord e il match di chiusura proprio contro la selezione di Rebrov ci diranno se in Germania ci andiamo direttamente (anche da secondi) oppure saremo costretti a passare di nuovo per la scomoda (e cervellotica da regolamento) griglia dei playoff.

Giacomo "Jack" Bonaventura ha segnato la rete del vantaggio dell’Italia contro Malta.

Il risultato odierno era scontato. Nello stadio San Nicola traboccante di tifo la Nazionale fa quel che deve (non senza qualche sbavatura) e lascia che sia finalmente il campo a parlare dopo il brusio di sottofondo che l'ha accompagnata fino alla partita per quel pasticciaccio brutto del "caso scommesse illecite".

Spalletti s'è ritrovato la luce blu delle volanti a Coverciano, con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo che hanno dovuto abbandonare il ritiro. Per la testa adesso hanno altri pensieri: dovranno appontare la migliore strategia possibile per uscire da questa situazione. Nicolò Fagioli ha già iniziato il percorso, altri ancora (a giudicare dalle ultime rivelazioni di Fabrizio Corona nelle mani dei magistrati) con ogni probabilità dovranno farlo.

Uno–due dell’attaccante del Sassuolo, Berardi, tra la fine del primo tempo e il secondo.

La partita. Il copione era già scritto: Malta è avversario incapace di creare grattacapi agli Azzurri, per il tasso tecnico inferiore palese e per una classifica del girone C che ne certifica le difficoltà rispetto alle altre avversarie. Zero punti per la selezione di Marcolini, che ci mette buona volontà e una timida organizzazione di gioco (difesa a cinque e contropiede), trema e resiste quando Mancini gira di testa (palla sulla traversa) ma nulla può quando la maggiore qualità dell'Italia esplode con un destro a giro di Giacomo "Jack" Bonaventura.

Raspadori protagonista nel tridente scelto da Spalletti per il match del San Nicola.

Sua la rete del vantaggio, a coronamento di un ottimo avvio di stagione a livello personale e con la Fiorentina: a 34 anni la soddisfazione per il gol gli regala una scarica d'adrenalina e di gioventù anche se per le statistiche è sua la marcatura del calciatore "più anziano" nella storia della Nazionale.

Malta non passa mai la metà campo, è in totale balia dell'Italia che fa quel che le pare: abbassa il ritmo ma tiene il pallino in mano, sa che da un momento all'altro può segnare ancora. Lo fa con Berardi che si desta dal torpore con una bella iniziativa, entra in area e di interno sinistro la mette sul secondo palo. Concede il bis nella ripresa e fa festa grande. Il resto è accademia, compresa la quarta rete di Frattesi. Martedì a Wembley sarà tutt'altra storia.