Prossima partita Italia per le qualificazioni agli Europei 2024, contro chi gioca: data e orario L’Italia, impegnata stasera a Bari contro Malta, tornerà in campo martedì 17 ottobre a Wembley dove sfiderà l’Inghilterra, nel match clou del Girone A. Calcio d’inizio alle 20:45.

A cura di Alessio Morra

Questa sera l'Italia affronterà Malta, a Bari, nella quinta partita delle Qualificazioni a Euro 2024, la terza della gestione Spalletti. Gli Azzurri, che a fine marzo hanno battuto la nazionale isolana per 2-0 a domicilio, sono favoritissimi e hanno l'obbligo di conquistare i tre punti per tenere a distanza Ucraina e Macedonia del Nord e per avvicinarsi all'Inghilterra, capolista del girone e prossima avversaria della Nazionale.

Italia-Malta si gioca stasera a Bari, calcio d'inizio alle ore 20:45. Una partita che sulla carta rappresenta una formalità, ma che va giocata e soprattutto vinta dagli Azzurri che stanno inseguendo la qualificazione diretta a Euro 2024. L'Italia scenderà in campo conoscendo già il risultato di Ucraina-Macedonia del Nord, le due squadre che la seguono in classifica. L'Ucraina ha gli stessi punti degli Azzurri (7), ma ha disputato una partita in più. Così come la Macedonia del Nord. Davanti a tutti c'è l'Inghilterra, che di punti ne ha 13, frutto di quattro vittorie e un pareggio.

Sarà un interessante uno – due quello della Nazionale che dopo aver sfidato Malta avrà il compito più arduo. Perché la prossima partita dell'Italia sarà contro l'Inghilterra, capolista del girone e vincitrice della gara d'andata al Maradona per 2-1. La rivincita della finale di Euro 2021 si terrà naturalmente a Wembley, teatro di tutte le sfide della nazionale inglese. In casa dei Tre Leoni scenderà in campo martedì 17 ottobre.

Il calcio d'inizio di quell'incontro è previsto per le 20:45. Spalletti sogna il colpo grosso, pochissime volte l'Italia ha vinto in terra d'Albione. L'Inghilterra vuole invece i tre punti che potrebbero garantire loro con due turni d'anticipo già la matematica qualificazione agli Europei che si terranno in Germania la prossima estate.