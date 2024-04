video suggerito

La classifica della Qualifica Sprint in Cina cambia 2 volte in pochi minuti: cosa è successo con Norris Caos regolamentare alla delle qualifiche della Sprint Race del GP della Cina di Formula 1 2024 con la classifica, la pole e la griglia di partenza cambiata più volte nello spazio di pochi minuti: ecco cosa è successo nell'ultimo giro di Lando Norris tra tempi cancellati e poi riammessi.

A cura di Michele Mazzeo

Le qualifiche per la prima Sprint Race del Mondiale di Formula 2024 di scena a Shanghai non hanno disatteso le aspettative. Nella qualifica shootout del GP della Cina infatti i colpi di scena e gli imprevisti si sono susseguiti con un ritmo incessante dall'inizio alla fine, prima con l'incendio misterioso a bordo pista e poi soprattutto con l'arrivo della pioggia a metà della mini-Q2 che ha reso la mini-Q3 totalmente imprevedibile, resa poi ancora più pazza da ciò che è successo dopo la conclusione, con la classifica finale (e di conseguenza la griglia di partenza della gara sprint del sabato) che è cambiata diverse volte nel giro di pochissimi minuti.

Nell'ultimo giro lanciato infatti Lando Norris è riuscito a piazzare il miglior tempo dell'intera sessione scavalcando nella classifica dei tempi Lewis Hamilton e Fernando Alonso che in quel momento occupavano rispettivamente la prima e la seconda posizione. Il pilota della McLaren sembra dunque aver conquistato la pole position ma pochi secondi più tardi la gioia si trasforma in delusione nel momento in cui la Direzione di Gara FIA annuncia la cancellazione del suo miglior tempo perché reo di aver superato i track limits. A quel punto la pole per la Sprint Race è di Lewis Hamilton che, seppur non valido per le statistiche, dopo tantissimo tempo può tornare a festeggiare per un primato in una sessione di qualifica.

I colpi di scena però non sono ancora finiti dato che la classifica finale delle qualifiche, la griglia di partenza della Sprint Race e il detentore della mini-pole cambiano nuovamente mentre i piloti stanno effettuando il giro per far ritorno in pitlane. Il direttore di gara annuncia infatti che il tempo cancellato in precedenza a Lando Norris è da considerarsi valido con il giovane britannico che torna dunque al comando della graduatoria rifilando una cocente beffa al più esperto connazionale Lewis Hamilton che nel momento in cui arriva in pitlane non sa se posizionare la sua vettura nella piazzola dedicata al primo o al secondo classificato (scoprendo solo a quel punto che si deve accontentare della seconda posizione).

Un caos quello verificatosi alla fine della Qualifica Shootout del GP della Cina dovuto ad un'errata interpretazione regolamentare. Il motivo della prima decisione di cancellare il tempo a Norris è difatti il superamento dei limiti della pista all'ultima curva prima del traguardo sul finire della tornata precedente sulla scorta del fatto che su alcuni tracciati, come per esempio accade in Austria quando la F1 è di scena al Red Bull Ring, oltre al giro in cui si oltrepassano i track limits viene cancellato anche il tempo fatto nel giro successivo indipendentemente dal fatto se ci sia stato un effettivo beneficio per il pilota. Una cosa però che non è prevista dal regolamento F1 ma che, a seconda dei casi, viene specificata o meno nelle note del direttore di gara alla vigilia di ogni singolo Gran Premio.

Per quel che riguarda il weekend di Shanghai questa postilla non è stata inserita nelle note della Race Direction e pertanto, una volta accertatosi che Lando Norris non ha tratto vantaggio da quell'uscita di pista nel giro precedente (secondo i calcoli fatti dalla sua scuderia addirittura quella manovra avrebbe fatto perdere tre decimi al proprio pilota), l'ultimo crono messo a segno dall'alfiere della McLaren è da considerarsi valido per la classifica e ciò gli riconsegna di fatto la pole della gara sprint del GP della Cina che andrà in scena sabato quando in Italia saranno le 5:00 del mattino.

