Gli strani convocati dell'Italia nell'album delle figurine di Euro 2024: ci sono grossi errori Nell'album delle figurine ufficiale di Euro 2024 non ci sono alcuni calciatori di livello come Foden e Mbappé e nelle pagine dedicate alla Nazionale dell'Italia ci sono calciatori che difficilmente saranno convocati per gli Europei.

A cura di Alessio Morra

Dal 14 giugno al 14 luglio si terranno gli Europei, la manifestazione calcistica più attesa del 2024. L’Italia, guidata da Luciano Spalletti, difende il titolo vinto a Wembley nel 2021. Per gli appassionati sarà un mese intenso e, al di là dei risultati degli Azzurri, da ricordare. I collezionisti di figurine e coloro che acquistano abitualmente gli album per ogni grande manifestazione a questo giro, però, sono rimasti molto delusi. Perché la collezione, che per la prima volta non è creata dalla Panini, è alquanto deludente e presenta una serie di errori macroscopici.

La Panini ha creato il primo album di figurine degli Europei di calcio in occasione dell’edizione tenuta in Italia nel 1980 – dieci anni esatti dopo l’album dei Mondiali del 1970, e quasi vent’anni dopo il primo album sulla Serie A (1961-1962). La società modenese ha avuto l’esclusiva per undici edizioni consecutive, ma lo scorso autunno è stata beffata da Topps, azienda americana che è diventata nuovo partner ufficiale della Uefa, già da un paio di stagioni realizza album e stickers della Champions League. Un’autentica rivoluzione, che però ora, a giochi fatti, fa storcere il naso, e non poco, ai tanti appassionati e a decine di collezionisti.

Le figurine degli Europei 2024 sono griffate Topps.

Perché la collezione, esteticamente o meglio graficamente bellissima, al proprio interno presenta una sfilza di errori. Sono davvero tante le lacune presenti nell’album degli Europei di calcio 2024. Guardando i nomi dei calciatori dell’Italia se ne ha un esempio lampante. Perché sono presenti nelle due pagine dedicate all'Italia una serie di calciatori che non saranno presenti agli Europei, esclusi e da tempo da Spalletti. Ci sono campioni di Euro 2020 come Leonardo Bonucci, Verratti, Immobile, Spinazzola, Gnonto, escluso dai radar, Pessina e addirittura Emerson Palmieri, che nell’ultimo anno e mezzo ha giocato solo una partita con gli Azzurri (Malta-Italia 0-2). Immobile e Spinazzola una chance ce l'hanno di andare in Germania, gli altri invece no.

Insomma, un mezzo disastro. Va detto sì che è impossibile azzeccare totalmente i convocati – l’Italia ha cambiato allenatore in estate, ci sono sempre sorprese in base al campionato e purtroppo anche degli infortuni – ma in questo caso si è toppato. E non finisce qui. Perché i calciatori dell’Italia, così come quelli di Francia, Inghilterra, Spagna e Germania, nella figurina sono stati immortalati solo con i volti e non anche con la maglia, perché queste cinque nazionali hanno un contratto di parziale esclusiva con Panini, contratto che prevede che solo figurine della casa di Modena possano ritrarre le loro maglie. Oltre il danno, la beffa.

Nell'Inghilterra c'è addirittura Luke Thomas, calciatore del Leicester.

E non finisce qui, bis. Perché nell’album ufficiale delle figurine di Euro 2024 manca addirittura Kylian Mbappé, che ha ceduto i propri diritti in esclusiva a Panini. Quindi non c’è. E mancano anche una sfilza di calciatori inglesi di alto livello, che pure loro hanno ceduto i propri diritti alla Panini: l’attaccante del Manchester United Rashford, Bukayo Saka dell’Arsenal e i calciatori del Manchester City Stones e Phil Foden. Risultato? Tra i calciatori dell’Inghilterra figurano Tomori, ottimo difensore del Milan ma che in nazionale ha giocato solo cinque volte, Eze, Guehi, Callum Wilson e tale Luke Thomas, che con il Leicester di Maresca cerca la promozione in Championship.