Doppio errore sul gol della Svizzera contro l'Italia, in area c'è una voragine: chi sono i colpevoli Il gol dell'1-0 della Svizzera all'Italia è stato prodotto da un doppio errore, quello dei centrocampisti Barella e Fagioli che hanno commesso un errore clamoroso che ha reso semplice la vita a Freuler, autore del gol.

A cura di Alessio Morra

L'Italia sta giocando con la Svizzera la partita degli ottavi di finale di Euro 2024. Al 37′ la nazionale elvetica è passata in vantaggio. Ha segnato Remo Freuler, centrocampista del Bologna, che ha sfruttato un buco colossale dell'Italia con due centrocampisti che si sono persi Freuler, che si è inserito in libertà e con un tiro preciso ha battuto Donnarumma. L'errore è in compartecipazione di Fagioli, che non ha chiuso su Freuler, e di Barella, che si è perso l'inserimento del calciatore svizzero e non lo segue.

Gol di Freuler, Svizzera avanti sull'Italia

A Berlino l'Italia sperava di rivivere i fasti del 2006, ma la partita con la Svizzera è stata nel primo tempo un pianto. Embolo e compagni hanno dominato in lungo e in largo. E Sommer non ha dovuto effettuare nemmeno una parata. Donnarumma era stato eccezionale su una conclusione ravvicinata di Embolo. Il capitano sul tiro di Freuler non poteva farci molto, perché il centrocampista del Bologna ha calciato indisturbato perché due centrocampisti se lo sono totalmente perso.

Fagioli e Barella si perdono Freuler e la Svizzera segna

L'azione è stata abbastanza semplice. Vargas prende palla sulla fascia sinistra, Di Lorenzo lo controlla a distanza, il pallone passa, l'attaccante mette in mezzo. Il pallone è arretrato ed è per Freuler che si inserisce in modo perfetto. L'ex Atalanta è intelligente ma viene totalmente perso da Barella e Fagioli, che sbagliano entrambi il movimento. L'errore è grosso. Perché Barella è molle, vede l'inserimento di Freuler ma non lo segue, mentre Fagioli è lento di pensiero, perché non chiude e non rincorre il calciatore svizzero.

Andando nello specifico dalle immagini del replay si nota come Barella veda Freuler partire ma non lo segue, lo lascia quasi andare, e quel tempo perso, quella frazione di secondo, non si recupera più. Fagioli invece si trova in una posizione sbagliata, è dietro a Freuler, è in ritardo e si perde la chiusura. La frittata è fatta, il gol è della Svizzera.

Freuler li semina con una certa facilità ha battuto a rete, indisturbato perché i centrali non gli vanno incontro perché stavano controllando Embolo. Un errore totale di squadra, un errore complessivo, che per ora costa lo svantaggio, che è meritato. Perché fin qui la Svizzera sta giocando molto meglio dell'Italia.