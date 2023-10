Inghilterra-Italia, le probabili formazioni per le qualificazioni agli Europei: le novità di Spalletti Inghilterra-Italia si gioca domani, martedì 17 settembre, allo stadio Wembley di Londra (ore 20.45) ed è valida per le Qualificazioni agli Europei 2024. Le probabili formazioni e le possibili scelte del CT Spalletti.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia scende in campo allo stadio Wembley di Londra per affrontare l'Inghilterra in un vero e proprio scontro diretto per la vetta del gruppo C per le Qualificazioni agli Europei 2024. Si gioca domani, martedì 17 settembre alle ore 20:45 con diretta TV su RaiUno.

Dopo i quattro gol segnati a Malta, ecco che Donnarumma e compagni scenderanno di nuovo in campo nello stadio che ha visto trionfare gli Azzurri nella finale di EURO 2020 proprio contro i padroni di casa. La selezione di Gareth Southgate è prima in classifica nel raggruppamento e vuole rimettere le distanze con la squadra di Spalletti, che si è avvicinata dopo le ultime due affermazioni contro Ucraina e Malta.

La probabile formazione contro l'Inghilterra. La Nazionale dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3 con la linea difensiva davanti a Donnarumma composta da Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco. A centrocampo il trio composto da Barella, Locatelli e Frattesi con il trio Berardi, Kean e Raspadori in attacco.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Maddison; Kane. CT: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Kean, Raspadori. CT: Spalletti.

Gli Azzurri vengono da una buona prova contro la nazionale di Malta nonostante le difficoltà delle ore precedenti con lo scossone delle ‘scommesse illecite‘ che ha visto Zaniolo e Tonali prima interrogati a Coverciano e poi rispediti a casa. Due perdite importanti ma la situazione è molto complessa e i vertici della FIGC hanno deciso di farli tornare dalle proprie squadre.

All'andata vinse per 2-1 la nazionale dei Three Lions a Napoli con reti di Rice e Kane per gli inglesi e dell'esordiente Retegui per l'Italia. L'Inghilterra è ancora imbattuta in questa fase di qualificazione e Southgate non ha nessuna voglia di complicarsi il percorso verso il torneo che si disputerà in Germania il prossimo anno.

L'Italia ha bisogno di un risultato positivo per giocarsi tutto nelle sfide di novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina: sicuramente il destino degli Azzurri passerà per questo doppio impegno ma arrivare con un po' di entusiasmo e senza battute d'arresto sarebbe importante anche a livello morale.