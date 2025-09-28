Infortunio gravissimo per Belotti, lesione al crociato contro l’Inter: quando tornerà in campo

Le sensazioni dopo l'infortunio di Andrea Belotti contro l'Inter non erano positive ma oggi è arrivata una doccia gelata: l'attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, un problema gravissimo che ha praticamente messo fine alla sua stagione. Il giocatore è caduto a terra dopo uno scontro di gioco con Martinez che era in uscita per difendere la sua porta.

L'impatto è stato forte e il Gallo ha avuto la peggio rispetto al portiere nerazzurro che non ha riportato nessun infortunio: è uscito dal campo sorretto da due persone dello staff medico del Cagliari e da subito si è capito che il suo problema sarebbe stato gravissimo. Ad annunciarlo è il club sardo con una nota ufficiale che riporta i dettagli dopo le visite mediche.

Il comunicato sull'infortunio di Belotti

Le notizie non sono buone e in pratica l'attaccante ha già finito la sua stagione.I referti degli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del crociato del ginocchio sinistro per Belotti che dovrà restare ai box per diversi mesi: probabilmente potrà tornare ad allenarsi soltanto ad aprile, per le ultime battute di questo campionato, ma solo se il recupero procederà come previsto.

Il giocatore è uscito sorretto da due persone durante la partita contro l'Inter, acciaccato dopo uno scontro di gioco con il portiere nerazzurro. È l'ennesimo infortunio per il Gallo che dal punto di vista fisico non è mai stato fortunatissimo: alle spalle ha diversi infortuni muscolari alla coscia, al bicipite femorale e al tendine peroneo, ma adesso è il crociato a essere coinvolto e gli richiederà diverso tempo prima di rimettersi in sesto. Nei prossimi giorni si sarà di più sulle sue condizioni, come annunciato dal Cagliari: "A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".