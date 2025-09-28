Serie A
video suggerito
video suggerito

Infortunio gravissimo per Belotti, lesione al crociato contro l’Inter: quando tornerà in campo

Lo scontro di gioco con il portiere dell’Inter ha provocato un infortunio davvero grave a Belotti: resterà fermo diversi mesi per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
1 CONDIVISIONI
Immagine

Le sensazioni dopo l'infortunio di Andrea Belotti contro l'Inter non erano positive ma oggi è arrivata una doccia gelata: l'attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, un problema gravissimo che ha praticamente messo fine alla sua stagione. Il giocatore è caduto a terra dopo uno scontro di gioco con Martinez che era in uscita per difendere la sua porta.

L'impatto è stato forte e il Gallo ha avuto la peggio rispetto al portiere nerazzurro che non ha riportato nessun infortunio: è uscito dal campo sorretto da due persone dello staff medico del Cagliari e da subito si è capito che il suo problema sarebbe stato gravissimo. Ad annunciarlo è il club sardo con una nota ufficiale che riporta i dettagli dopo le visite mediche.

Il comunicato sull'infortunio di Belotti

Le notizie non sono buone e in pratica l'attaccante ha già finito la sua stagione.I referti degli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del crociato del ginocchio sinistro per Belotti che dovrà restare ai box per diversi mesi: probabilmente potrà tornare ad allenarsi soltanto ad aprile, per le ultime battute di questo campionato, ma solo se il recupero procederà come previsto.

Leggi anche
Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo per il Gallo: si teme un problema al ginocchio
Immagine

Il giocatore è uscito sorretto da due persone durante la partita contro l'Inter, acciaccato dopo uno scontro di gioco con il portiere nerazzurro. È l'ennesimo infortunio per il Gallo che dal punto di vista fisico non è mai stato fortunatissimo: alle spalle ha diversi infortuni muscolari alla coscia, al bicipite femorale e al tendine peroneo, ma adesso è il crociato a essere coinvolto e gli richiederà diverso tempo prima di rimettersi in sesto. Nei prossimi giorni si sarà di più sulle sue condizioni, come annunciato dal Cagliari: "A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Cagliari
Calcio
Serie A
1 CONDIVISIONI
Immagine
volley
mondiali
Dominio Italia, Bulgaria schiacciata con un netto 3-1: Azzurri campioni del mondo!
La selezione di De Giorgi vince il secondo titolo di fila con una prova di maturità: è il quinto titolo iridato
L'allenatore svela la telefonata di Lavia prima della finale Mondiale: "Io potevo anche stare zitto"
Giannelli dedica la vittoria iridata a Daniele Lavia: poi lo fa piangere in diretta con un gesto bellissimo
Anzani e quel pianto liberatorio in diretta tv: è campione del mondo dopo la malattia al cuore
Quanto guadagna la Nazionale dopo il trionfo ai Mondiali di pallavolo: quali sono le cifre e i premi individuali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views